AMEXPE: mexicanos prefieren medicamentos genéricos por razones económicas y de salud, revela encuesta de El Heraldo

La doctora Roxana Trejo, presidenta de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril (AMEXPE), comentó los resultados de la encuesta realizada por El Heraldo Media Group, la cual revela que el 61% de la población en México adquiere medicamentos genéricos, el 31% de patente y el 8% no sabe o no respondió. La especialista señaló que esta preferencia está relacionada con factores económicos, los cuales impactan positivamente en la salud de la población, tanto en el ámbito preventivo como en el curativo.

La médico Roxana Trejo comentó que con el pasar de los años las personas se han dado cuenta los beneficios y la eficacia que ofrecen los medicamentos genéricos. Esta confianza, añadió, se ha difundido de boca en boca entre familiares, conocidos o incluso al momento de acudir a una farmacia.

La especialista médica recordó a la población que al final la sustancia activa en los medicamentos es lo más importante para que tenga la misma acción, potencia, eficacia y seguridad que tiene un fármaco de patente.

Los genéricos tienen que ser un espejo de los fármacos de patente, dijo la especialista. Créditos: El Heraldo de México/archivo.

Autoridades mexicanas realizan múltiples estudios y análisis a medicamentos genéricos antes de salir a la venta

Los genéricos tienen que ser exactamente un espejo de estos productos innovadores o de patente”, comentó Roxana Trejo.

Agregó que, cuando una farmacéutica quiere producir un medicamento genérico para sacarlo a la venta, las autoridades mexicanas realizan múltiples estudios y análisis al fármaco genérico que se desea comercializar. Esto garantiza que el nuevo producto cumpla con los estándares de calidad y seguridad, especialmente cuando se administra por vía intravenosa (IV), que es una de las más utilizadas en hospitales.