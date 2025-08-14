Alertan por tormenta el fin de semana, del 15 al 17 de agosto habrán fuertes lluvias en CDMX y Edomex

Un canal de baja presión extendido sobre la Mesa Central, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y condiciones de inestabilidad, favorecerá el desarrollo de lluvias significativas en el centro de México, sobre todo las entidades de Ciudad de México y Estado de México.

En estas entidades se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 15 de agosto.

Durante la mañana, se prevé un ambiente fresco en toda la región central del país, con cielo medio nublado y presencia de bancos de niebla en distintas zonas. Hacia la tarde, se espera un aumento en la temperatura, con un ambiente cálido en gran parte del Valle de México.

En la Ciudad de México, hay alta probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones entre 25 y 50 milímetros en 24 horas, mientras que en el Estado de México, las lluvias podrían alcanzar acumulaciones de 50 a 75 milímetros en el mismo periodo, lo que se clasifica como lluvias puntuales muy fuertes.

Se prevén lluvias todo el fin de semana

Créditos: Archivo El Heraldo de México

En cuanto a las temperaturas, la máxima estimada para la Ciudad de México se sitúa entre los 23 y 25 grados Celsius, y la mínima entre los 14 y 16 grados Celsius. Se prevén vientos de dirección variable con velocidades de entre 10 y 25 km/h, y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas donde se presenten tormentas.

¿Habrá otra tormenta ?

La tormenta negra es superior a los 70 mm por hora

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Viernes 15 de agosto : Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros de acumulación pluvial en 24 horas en CDMX. Mientras que en el Estado de México se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros y temperaturas mínimas menores a 5 grados centígrados durante la madrugada del sábado.

: Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros de acumulación pluvial en 24 horas en CDMX. Mientras que en el Estado de México se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros y temperaturas mínimas menores a 5 grados centígrados durante la madrugada del sábado. Sábado 16 de agosto : Se esperan intervalos de chubascos con acumulación pluvial de 5 a 25 milímetros en 24 horas en CDMX. En el Estado de México se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros y temperaturas inferiores a 5 grados centígrados durante la madrugada del domingo.

: Se esperan intervalos de chubascos con acumulación pluvial de 5 a 25 milímetros en 24 horas en CDMX. En el Estado de México se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros y temperaturas inferiores a 5 grados centígrados durante la madrugada del domingo. Domingo 17 de agosto: Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros de acumulación pluvial en 24 horas en CDMX. Mientras que en el Estado de México se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros y temperaturas mínimas menores a 5 grados centígrados durante la madrugada del sábado.

