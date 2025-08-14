¿A qué hora inicia la Tormenta Negra en CDMX y Edomex HOY, 14 de agosto de 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que para este jueves 14 de agosto el temporal lluvioso traiga consigo precipitaciones tipo diluvio de hasta 75 milímetros cúbicos de agua en CDMX Y Edomex, lo cual es equivalente a lo que en países asiáticos puede considerarse como una "Tormenta Negra", ocurrida hace dos semanas en Hong Kong y China, por lo cual te daremos detalles sobre la HORA y las zonas en las que sucederá.
En Hong Kong y China, la agencia meterológica de aquel país señaló que ese territorio se vio azotado por lluvias que superaron los 70 milímetros por hora, una cifra semejante a lo que se prevé por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para este temporal lluvioso.
En las zonas asiáticas a este tipo de lluvias se les considera un tipo de alerta de "Tormenta Negra" y las que se suscitaron a principios de mes fueron consideradas como las más devastadoras en 140, "rompiendo el récord de precipitaciones acumuladas" jamás registrado desde 1884.
Desde el domingo 10 de agosto y hasta este jueves 14, el temporal de lluvias azotará de manera intensa al Estado de México y a la CDMX. En donde se han registrado los siguientes daños:
- 19, 500 pasajeros afectados en sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
- Alcaldías como Iztacalco, GAM, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztapalapa han tenido inundaciones de hasta metro y medio
- En municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl también se registraron daños por los encharcamientos
- Debido a las tormentas, algunos simográfos han logrado captar el impacto de rayos, como el ocurrido el 10 de agosto
- El Metro ha resentido las anegaciones en las Líneas 2, 5, 1 y A
En este contexto se prevé que este jueves sea el día más complicado en materiade vialidad, debido a que puede caer hasta 75 mm de metros cúbicos de agua por hora, en este sentido la mañana será fresca para la Ciudad de México y el Edomex, pero por la tarde las temperaturas aumentarán.
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
- Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
Para este jueves 14 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil de la Ciudad de México señala que la Tormenta Negra iniciará, de manera generalizada, a las 16:00 horas, con hasta un 80% de potencial de que la lluvia se distribuya en varias zonas.
