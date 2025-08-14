95% de encuestados ha comprado un medicamento genérico: Javier Murillo

Javier Murillo, Director General de Question Mark, destacó que la encuesta realizada por QM Estudios de Opinión, en alianza con El Heraldo Media Group, reveló que la mayoría de los participantes ha adquirido en alguna ocasión medicamentos genéricos y tienen un alto nivel de confianza en estos medicamentos.

“95% de estos encuestados ha comprado medicamento genérico lo que implica ya un nivel de confianza… aparte obviamente estamos hablando de que son precios diferentes entre uno de patente”, dijo Javier Murillo.

Foto: Especial

En entrevista para Las Noticias con Alejandro Cacho de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, comentó que los resultados arrojaron que hay un pequeño sector que prefiere gastar en comprar medicamentos de patente.

“El 31%, aunque haya genérico, prefiere pagar más y tener uno de patente”, precisó Javier Murillo.

Sobre la encuesta detalló que se realizaron 800 llamadas efectivas en diferentes partes de la República a personas mayores de 18 años, que es una encuesta representativa con un 3.5% de margen de error y 95% de confianza.

Esto luego de que ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que se liberarán 386 patentes, argumentando que el 80% de los medicamentos que consumimos son importados.