13.4 millones de personas superan condición de pobreza en México: "Es una hazaña de la 4T", celebra Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es una hazaña de la Cuarta Transformación (4T) que 13.4 millones de personas en México hayan superado la condición de pobreza.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que este indicador del Inegi revela que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona.

"Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación, demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad, es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿ A qué se debe esta reducción? evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y el acceso a los derechos", aseguró.

De acuerdo con el Inegi, la pobreza multidimensional en México pasó de 51.9 millones de mexicanos (41.9%) en 2018 a 38.5 millones de personas (29.6%) en 2024.

“Digamos 2018,de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza”, explicó.

La pobreza multidimensional en México pasó de 51.9 millones de mexicanos. Foto: Freepik/Inegi

Pobreza extrema se reduce en 2.1 millones de personas: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum detalló que la pobreza extrema en México se redujo 2.1 millones de personas desde 2022 a 20224, por lo que actualmente, el Inegi estima que 7 millones de personas en México se encuentran en situación de pobreza extrema, lo que representa el 5.3% de la población, el nivel más bajo en la historia del país,