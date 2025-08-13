Vuelca tráiler cargado con gallinas vivas en Coahuila y causa caos

Un tráiler que transportaba aves sufrió una volcadura en el libramiento Oscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe, lo que provocó un caos vehicular, pues gallinas y pollos salieron de sus jaulas y empezaron a caminar por la vía.

El accidente ocurrió a las 06:30 horas de este 13 de agosto, cuando el conductor del tráiler tomó una curva y no pudo controlar la unidad, por lo que volcó en el kilómetro 1. El conductor fue identificado como Carlos Martínez, de 28 años de edad, señaló que se dirigía al ejido Puerto México.

La volcadura provocó que las aves se salieran de sus jaulas y empezaran a caminar por el libramiento, lo que generó caos vehicular en la zona. El conductor agregó que perdió el control de la unidad al tomar la curva para incorporarse al libramiento a una alta velocidad.

Un camión de Rescate Urbano y Bomberos de Ramos Arizpe atendieron el percance. El conductor fue valorado y no requirió traslado a una institución médica. La circulación del libramiento fue cerrada para hacer maniobras de levantamiento del tráiler y retiro de la carga, lo que causó retrasos en el tránsito.