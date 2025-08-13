Tormentas y bajas temperaturas durante la madrugada en Chihuahua | Clima jueves 14 de agosto

Las fuertes lluvias continuarán durante esta semana en gran parte del país y para este jueves 14 de agosto en Chihuahua se prevén precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas, esto debido al monzón mexicano que también afectará a Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que también se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y sur del territorio nacional con posible caída de granizo en el occidente y centro del país. Esto provocado por un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Fuertes lluvias y vientos en Chihuahua este jueves

En Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm). En la entidad también se espera viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y durante la madrugada del viernes en las zonas serranas se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados.

Tormentas y bajas temperaturas durante la madrugada en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

Contrario a ello, Conagua informó que el ambiente caluroso a muy caluroso persiste sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán y podrían superar los 45 grados en Baja California. Mientras tanto, al suroeste y noreste de Chihuahua se prevén temperaturas superiores a los 45 grados.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

Ante el pronóstico de fuertes lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha emitido una serie de recomendaciones para evitar incidentes. Las tormentas eléctricas, explican, son descargas violentas de electricidad atmosférica que se manifiestan con rayos o chispas, emiten un resplandor breve de relámpago (luz) y un trueno (sonido).

Antes de una tormenta eléctrica:

Refugiarse en interior de un edificio o en casa.

Reconocer rayos y truenos distantes.

distantes. Resguardar a los animales de campo y de compañía.

Durante la tormenta: