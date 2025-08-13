TEPJF rechaza denuncias que pedían invalidez de elecciones judiciales

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó distintas denuncias que pedían la invalidez de candidatos ganadores de la elección del Poder Judicial de la Federación.

En la sesión de este miércoles, por mayoría de votos, los magistrados coincidieron en que estas no contaban con las pruebas contundentes o incluso fueron presentadas de manera extemporánea para que fueran invalidadas.

Al respecto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se refirió a las denuncias relacionadas con el uso de guías de votación o “acordeones”, mismas que fueron calificadas como inoperantes, pues las evidencias presentadas contaban con evidencias insuficientes.

Ante ello, el magistrado consideró que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal es la responsable de analizar con mayor detenimiento dichas demandas, más cuando se incluyen cuestionamientos vinculados con hechos que podrían haber afectado los comicios de personas juzgadoras.

Incluso, agregó que, como último órgano jurisdiccional en materia, se tendría que hacer un análisis dentro del marco legal aplicable y requerir en el ejercicio de facultades la información adicional necesaria para evaluar cabalmente el problema que se planteó.

“Estimo que los indicios de posibles actos irregulares como los denunciados en las demandas de estos juicios ameritan un procesamiento, un tratamiento distinto, más allá de una mera valoración preliminar, o declararlos inoperantes”, expuso.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se refirió a las denuncias relacionadas con el uso de acordeones. Foto: Cuartoscuro

En tanto, Rodríguez manifestó que, de confirmarse la existencia de esas guías, sería necesario examinar si hay pruebas sobre su distribución generalizada, para posteriormente valorar el posible impacto en la vulneración de principios constitucionales como la libertad del voto y la equidad.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora Malassis, quien también coincidió con el magistrado Reyes Rodríguez, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar una posible inducción al voto, consecuencia de la distribución de acordeones.

TEPJF resuelve ratificar paridad de género en elección judicial

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por mayoría de votos ratificar los resultados y la asignación de cargos en la elección judicial por paridad de género.

Los magistrados presentaron diversos juicios respecto a la asignación paritaria de la elección judicial, en el sentido de aplicar alternancia y ajustes de paridad horizontal.

En algunos juicios se hizo ajustes, como que un candidato a magistrado se quejó porque, al haber ganado la elección de magistrado en Coahuila, el INE asignó a una mujer por paridad. Ante eso, los magistrados resolvieron dar el triunfo y asignación de magistratura local a un hombre.

En otros casos, como de una magistrada en Nuevo León, se confirmó su triunfo porque el Instituto Nacional Electoral aplicó correctamente la paridad para una mujer, quien quedó en segundo lugar y se le asignó el cargo por la paridad.

En otro de los casos, un candidato a una magistratura en Ciudad de México, el INE le aplico bien la paridad de género, ya que asignaron a una mujer a pesar de que el hombre había ganado, pero la asignación se realizó de manera horizontal.

De la misma forma una candidata a magistrada local de Veracruz se quejó por distribución indebida de candidaturas, por lo que la Sala Superior del aron qué se confirma el triunfo de una mujer, ya que se aplicaron también los criterios de paridad de género.



