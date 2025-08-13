Taxista por aplicación graba el momento exacto la agresión de un usuario a su esposa e hija | VIDEO

En redes sociales se ha viralizado un video donde un presunto taxista por aplicación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue testigo de cómo uno de sus pasajeros, que además viajaba con su familia comenzó un encuentro violento, pues comenzó a agredir física y verbalmente a una mujer durante el viaje.

Debido a que el sujeto comenzó a agredir a quien se presume como su esposa, el chofer decidió llevarlos a las autoridades, por lo que tuvo que aguantar el conflicto hasta poder estar en un lugar a salvo para que se evitara una tragedia en el automóvil que iba conduciendo.

El video ha generado gran controversia, pues se puede ver una pelea y discusión demasiado agresiva, como si sucediera de manera cotidiana en la vida de la familia, por lo que de no haber sido por el conductor no se sabría del alcance podría tener el hombre que comenzó a agredir a la mujer.

¿Qué pasó con el conductor que presenció la agresión?

En redes sociales el conductor relató que mientras realizaba su ruta, noto que el hombre iba insultando a su esposa además de agredir a una menor que las acompañaba, por ello el sujeto decidió no enfrentarlo por seguridad de la mujer, por lo que su misión era llevarlo ante la justicia.

Pues aprovechó que su destino estaba cerca de la Secretaría de Seguridad de Tuxtla Gutiérrez, por lo que condujo discretamente hasta el lugar y al llegar detuvo el vehículo frente a varios policías para que pudieran intervenir de inmediato, pues el sujeto ya había golpeado a su esposa e hija.

Hasta el momento no hay una declaración oficial de lo sucedido, pero en redes siguen aplaudiendo al conductor que logró salvar a la mujer que estaba siendo agredida, inclusive en el video se puede ver la tensión del sujeto que sabe que será detenido por las autoridades.