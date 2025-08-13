Tania Contreras: mi compromiso es ofrecer el Poder Judicial como motor de paz para la sociedad tamaulipeca

Tania Contreras López habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio sobre la resolución definitiva que le otorga la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Explicó que en la entidad se renovaron las magistraturas y los cargos de jueces locales, proceso durante el cual ellos llevaron a cabo la jornada de campaña de la ahora presidenta electa.

Creo que fue una jornada ejemplar en Tamaulipas; se generaron impugnaciones, concluyeron y se resolvió nuestra candidatura, que somos la más votada y ocuparemos la Presidencia a partir del próximo 1 de octubre", señaló Tania Contreras. Noticias Relacionadas Poder Judicial de Nayarit protege a adultos mayores de hostigamiento por prestamistas

Tania Contreras denuncia campaña de desprestigio en su contra en su aspiración al Poder Judicial de Tamaulipas

Tania Contreras contó que los "ataques" que ha recibido han sido por los señalamientos que ha recibido el exgobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, y su mal manejo de la administración anterior.

"Eso provocó que fuéramos objeto de ataques sin fundamento ni sustento, hoy a pesar de que ya resolvió y de que el resultado ya es firme, insisten en estos ataques, en deslegitimarnos, atacar nuestra figura antes de que llegue la toma de protesta", expresó la presidenta electa.

Agregó en ese sentido que los ataques vienen de intereses que se representan de la administración anterior, "el hecho de que lleguemos al Poder Judicial y que acabemos con la corrupción e impunidad de la que gozaban, son razones de que estemos en persecución y ataque".

Reconstruir el poder judicial en beneficio de la ciudadanía

En entrevista para Heraldo Radio, Tania Contreras afirmó que su llegada al Poder Judicial llevará a una transformación para acabar con la impunidad y la corrupción.

En ese sentido, resaltó que su compromiso es cumplir con su deber y ofrecer el poder judicial como motor de paz para la sociedad tamaulipeca.

Se trata de ofrecer soluciones y alternativas para pacificar al estado; convocamos que sea una estrategia de todos los poderes, se traduzca en acciones legislativas y acciones públicas, invitamos también a la ciudadanía a este ejercicio de colaboración, respetando la autonomía de los poderes", resaltó la presidenta electa.

Finalmente, subrayó que buscarán fortalecer la institución, a través de controlar mecanismos y vigilar los actos de corrupción para que no exista impunidad en ninguna persona que ostente algún cargo del poder judicial.

"Esta elección judicial permitirá a los poderes en la entidad reconstruir y refundar el poder judicial en beneficio de la ciudadanía", concluyó Tania Contreras.