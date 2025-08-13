SSC-CDMX desmiente agresión a invidente en el Metro y aclara que policías detuvieron la discusión | VIDEO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio su postura respecto al video que se viralizó en redes sociales en el que se acusa a sus elementos de la Policía Auxiliar y a un presunto trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de agredir a una persona con discapacidad visual y de acosar y amedrentaron a la persona qué grabó el incidente.

A través de una tarjeta informativa, la SSC-CDMX informó que oficiales de la Policía Auxiliar, adscritos a la seguridad en la estación Deportivo Oceanía del STC Metro, intervinieron para detener una discusión verbal entre los dos hombres, que se registraba en la zona de escaleras, que se debido a que se encontraban sentados en las mismas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que después de que sus elementos dialogaron con ambas partes, los involucrados se retiraron del lugar sin mayor novedad. Hasta el momento, las autoridades del STC Metro no han dado su versión de los hechos ni rechazo si uno de los hombres pertenece a su plantilla laboral.

El sujeto que fue visto agrediendo a un invidente en instalaciones del Metro es interrogado por policías auxiliares. Créditos: @MetroViralMx

Video genera polémica sobre actuación policial en el Metro CDMX

La tarde del 12 de agosto se comenzó a difundir en diferentes plataformas sociales un video que ha generado polémica, en él se hace una denuncia ciudadana a través de la cuenta de X, @MetroViralMx, y se menciona que Policías de la SSC_CDMX y un supuesto trabajador del Metro capitalino agredieron a una persona con discapacidad visual en una estación del Sistema de Transporte Colectivo.

Según la denuncia ciudadana, al percatarse de que estaban siendo grabados, los supuestos responsables del abuso acosaron y amedrentaron a la persona que documentó los hechos, aparentemente para evitar que el video se difundiera.

El video que tiene una duración de más de un minuto se puede observar que un hombre está asfixiando con sus brazos a una persona invidente, en ese momento se puede notar que oficiales le piden al sujeto que suelte a la persona discapacitada, quien dice a los policías auxiliares que el agresor ya le sangró la boca. El video se corta y después aparece una mujer policía, que primero le pide a la pareja que deje de grabar y después les piden que la apoyan porque fueron testigos de lo que pasó.