SMN alerta por fuertes lluvias de más de 50 mm en 18 estados este jueves 14 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por fuertes lluvias de más de 50 milímetros en 18 estados del país para este jueves 14 de agosto de 2025.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

El monzón mexicano, junto con divergencia propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Onda tropical 22 se desplazará por el sureste del país

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se desplazará sobre el centro, sur y gradualmente el occidente del país y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y sur del territorio mexicano; y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México.

A su vez, la onda tropical número 22, desplazándose sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, continuará asociada a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, además de un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y sur del territorio mexicano. Foto: Cuartoscuro

Continuará el calor extremo en el norte

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 grados centígrados en Baja California.