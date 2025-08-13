Sismo de magnitud 4.2 se registra en Oaxaca; otros temblores en México HOY 13 de agosto

Durante la madrugada de este miércoles 13 de agosto se registraron tres sismos en la República Mexicana, el más fuerte de magnitud 4.2 con epicentro al suroeste de Huixtla, Chiapas sin embargo, la fuerza no fue suficiente para activar la alerta sísmica. El temblor se presentó a las 1:45 horas, tiempo del Centro de México. Mejor vamos a presentar los otros dos sismos que se registraron en las primeras horas de este 13 de agosto.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que hoy se registraron 3 sismos, el más débil de magnitud 4.0 y el más fuerte de 4.2. Los epicentros donde se presentaron los temblores en la República Mexicana fueron Guerrero, Chiapas y Oaxaca por lo que vamos a presentar a detalle donde se presentaron los temblores en las primeras horas de este 13 de agosto.

¿Dónde tembló hoy miércoles 13 de agosto en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, estos son los temblores ocurridos esta madrugada.

Hora 1:45 am. Epicentro: 18 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, con coordenadas de 15.079°, -92.619°, una profundidad de 90.6 km. Magnitud de 4.2.

Hora: 1:45 am. Epicentro 94 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, con magnitud 15.972°, -98.879°, una profundidad de 15.4 km. Magnitud de 4.0.

Hora: 2:42 am. Epicentro:37 km al suroeste de Unión Hidalgo, Oaxaca, con coordenadas de 16.349°, -94.512°, una profundidad de 104 kilómetros. Magnitud de 4.1.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 18 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 13/08/25 01:45:58 Lat 15.07 Lon -92.61 Pf 90 km pic.twitter.com/ZY7nEO0l7M — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 13, 2025

-¿Qué son los sismos?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo es el rompimiento de las rocas en el interior de la Tierra, esta ruptura violenta provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas las direcciones. Esta energía se representa en forma de temblor en la superficie terrestre.

Qué hacer en caso de sismo

Las recomendaciones de Protección Civil ante un sismo son:

Mantener la calma y buscar las zonas de seguridad en el lugar donde te encuentres

Alejarse de ventanas, espejos y otros objetos de cristal que pudieran romperse

Alejarse de muebles pesados, como libreros, vitrinas o gabinetes, que podrían caer o dejar caer su contenido

Evitar candelabros y otros colgantes que pudieran caer. En la calle, aléjese de cables o ramas, balcones o edificios con cristales que podrían caer

Buscar los muros de carga y columnas para pararse junto a ellos

Si se está en un edificio y no puede evacuar, busque la zona de seguridad y no use las escaleras mientras tiembla, sino hasta que termine el movimiento. Tampoco se deben usar los elevadores

Si hay una brigada de protección civil, siga sus indicaciones

Si se encuentra en su vehículo, busque estacionarse lejos de postes, cables y puentes

Si se encuentra en el Metro, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal

Los sismos los reporta el SMN todos los días | SMN

Por qué y cuándo se activa la alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo. Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.