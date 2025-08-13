Sindicato de UPT impugna expulsión de docente que fue golpeado por estudiante

Luego de que el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del estado, Daniel Fragoso Torres, informó que el docente Ángel Ramírez Montiel fue dado de baja como profesor de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), el Sindicato Único de Trabajadores de la institución (SUTUPT) anunció que impugnará dicha resolución.

El organismo sindical señaló que la decisión de las autoridades educativas carece del debido proceso que están contemplados en los artículos 14 y 17 constitucionales, debido a que el docente nunca fue emplazado para rendir declaración con la asistencia de un abogado y no se le informó oficialmente sobre las causas de su baja de la institución.

De acuerdo con el sindicato de la UPT, al docente no se le permitió defenderse legalmente, ofrecer pruebas y no recibió una resolución fundada y motivada por el comité colegiado correspondiente, y se enteró de su separación laboral a través de los medios de comunicación, sin acompañamiento de sus representantes sindicales y sin asistencia legal en su comparecencia ante el Comité.

Asimismo, insistió que esta situación sienta un precedente al vulnerar los derechos laborales y garantías individuales que afectaría la confianza en las instituciones educativas y la integridad de la comunidad académica, y por ello demandó la revisión inmediata del proceso, la suspensión de cualquier comunicado institucional hasta agotar el procedimiento legal correspondiente y la reposición del caso con apego a derecho.

El alumno golpeó al docente de UPT. Foto: Captura de pantalla

Autoridades educativas cesan al profesor de UPT

Las autoridades educativas estatales cesaron al docente al señalar que existieron diferentes denuncias y quejas por parte de los estudiantes sobre la labor del educador, por lo cual dejará de laborar en la institución de forma permanente.

El pasado 25 de julio un estudiante de la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas de la UPT identificado como Manuel Martínez golpeó a su docente en el interior de un aula de clases al acusar al profesor que había sido víctima de acoso y bullying, por lo que el alumno fue expulsado de la institución.