Sheinbaum celebra reducción de la pobreza en México: “¡Qué viva la Cuarta Transformación!”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde se muestra la reducción en la pobreza en el país.

“¡Qué viva la cuarta transformación!”, expresó.

Al final de la conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dijo que este jueves abundará sobre el tema.

“Nada más, mañana vamos a hablar de esto, pero vean la cifra del Ineg, va a salir hoy a las… Ya salió. La pobreza, el porcentaje de población en situación de pobreza se redujo a 29.6 por ciento. En 2018 era de 41.9 por ciento. Ya mañana detallamos. Que viva la cuarta transformación”, celebró.

Este miércoles, el Inegi presenta los resultados de la Pobreza Multidimensional 2024, en donde se detalla que la población en condición de pobreza en 2018 era de 41.9 por ciento y en este año es de 29.6 por ciento; en tanto que la población que vive en pobreza extrema pasó de 7 por ciento a 5.3 por ciento en ese mismo periodo.

Histórica, recaudación del SAT: Sheinbaum

La recaudación de más de 3 billones, que supera lo estimado para el periodo enero a julio de 2025, es histórica, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es histórica, primero agradecer a todos los que pagan los impuestos y derechos, hay una buena recaudación gracias a que la gente está pagando los impuestos y sabe que lo estamos usando bien, nadie se roba el dinero.

“(…) ahora es más fácil sacar tu RFC, eso facilita, y algunos otros trámites del SAT que permite pagar impuestos, los grandes empresarios están pagando sus impuestos!, dijo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 3 billones 278 mil 808 millones de pesos en el periodo de enero a julio de 2025, lo que representa un crecimiento de 7.2 por ciento en términos reales respecto al mismo lapso del año anterior.

Esta cifra implica un incremento nominal de 334 mil 962 millones de pesos frente a 2024, con lo que se consolida la recaudación tributaria al superar lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025, con un cumplimiento de 102.7 por ciento.