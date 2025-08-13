SEP inicio de clases 2025: Este día regresan a clases en Hermosillo, ¿hubo cambios en el calendario?

Estamos a tan sólo unas semanas de comenzar un nuevo ciclo escolar en México. Se tiene establecido, de acuerdo al calendario escolar presentado oficialmente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025 - 2026, que el regreso a clases en nuestro país será el próximo 1 de septiembre, mismo día en que se dé el primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de las lluvias y también de las altas temperaturas, padres, madres de familia y tutores, se preguntan si el calendario escolar cambiará en función de las condiciones climáticas en el estado, por lo que en El Heraldo de México te compartimos cuándo regresan a clases las y los alumnos de educación básica, para que no te tome por sorpresa la fecha.

Es importante aclarar que deberás también estar al pendiente de lo que informen las autoridades escolares, debido a que podrían modificarse las fechas en función de lo que suceda no sólo con las lluvias sino también con las altas temperaturas en el país y, por supuesto, en todo el estado de Sonora.

El regreso a clases en todo México está establecido el 1 de septiembre | Cuartoscuro

¿Cuándo regresan a clases en Hermosillo, Sonora?

El regreso a clases en Hermosillo, Sonora, para estudiantes de educación básica, léase preescolar, primaria y secundaria, está programado para el lunes 1 de septiembre, día en el que regresan millones de estudiantes no sólo en este estado del norte, sino también en todo México, esto de acuerdo al calendario difundido por la SEP en meses anteriores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado lluvias en los siguientes días en Sonora, sin embargo, esto no será al momento una causa para que se retrase el inicio de clases en educación básica en Hermosillo.

Recordemos también que este inicio de clases aplica para escuelas privadas, por lo que el lunes 1 de septiembre también será una fecha clave para ellos en cuanto al nuevo ciclo escolar 2025 - 2026, de acuerdo a la SEC Sonora.

Consulta las fechas en el calendario escolar 2025 2026 | Cuartoscuro

¿Cuáles son los días en los que se suspenderán las clases en Hermosillo?

Si nos vamos a las fechas clave en este regreso a clases en Hermosillo, Sonora de acuerdo al calendario oficial del nuevo ciclo escolar, entonces debes marcar en el calendario tanto de este año como del 2026, los siguientes días:

16 de septiembre: Día de la Independencia

17 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

25 de diciembre: Navidad

2 de febrero 2026: Aniversario de la Promulgación de la Constitución

24 de febrero 2026: Día de la Bandera

16 de marzo 2026: Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo 2026: Día del Trabajo

5 de mayo 2026: Día de la Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

¿Cuáles serán los días de Consejo Técnico Escolar (CTE) en Hermosillo?

En cuanto a los días de Consejo Técnico Escolar (CTE) en Hermosillo, los viernes en los que las y los alumnos de educación básica no tendrán clases, son los siguientes:

26 de septiembre

31 de octubre

28 de noviembre

30 de enero 2026

27 de febrero 2026

27 de marzo 2026

29 de mayo 2026

26 de junio 2026

El registro de calificaciones se realizará el 14 de noviembre, el 13 de marzo de 2026 y el 3 de julio de 2026. Uno de los temas importantes es la preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026 - 2027, la cual está establecida del 3 al 13 de febrero de 2026.

Se espera que millones de estudiantes regresen este 1 de septiembre a clases en todo México, tomando en cuenta que es un nuevo ciclo escolar y que las historias que están por escribirse son la de las y los protagonistas del futuro de nuestro país, quienes se preparan académicamente para ser grandes profesionales más adelante.