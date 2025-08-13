Se prevén lluvias intensas para el 14 y 17 de agosto en CDMX; Brugada pide tomar precauciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, advirtió sobre la caída de lluvias de gran intensidad que se prevén para este jueves 14 y domingo 17 de agosto, e hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones.

“Se prevé que va a llover muy fuerte en la ciudad, no sabemos en qué parte de la ciudad pero vamos a estar alertando para que todos hagamos previsiones. Se prevé que jueves y domingo va a llover muy fuerte en la Ciudad de México”.

Desde la Unidad Agua Caliente, número 30, en la colonia Agrícola Pantitlán de la alcaldía Iztacalco, una de las zonas más afectadas por las recientes lluvias, la jefa de Gobierno pidió estar atentos.

“Entonces hago un llamado a los y las capitalinas para que puedan prepararse y puedan estar al tanto de las lluvias que mañana se van a desatar, es decir estamos enfrentando ya las consecuencias del cambio climático, que antes como que lo escuchábamos pero no le poníamos atención”, señaló.

Prevén fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro

Brugada asegura que se brindará apoyo a familias afectas tras intensas lluvias

En esta zona de Iztacalco, 122 viviendas resultaron afectadas por las lluvias del pasado domingo. La mandataria capitalina aseguró que se brindará respaldo total a las familias damnificadas.

“Todo el apoyo necesario no les vamos a dejar solos”, afirmó, y agregó: “Tenemos un conjunto de situaciones que se han sufrido, ahora tenemos que atender de fondo lo que está pasando para resolver y que no vuelvan a padecer las lluvias. Todo tiene que ver con la solución de fondo”.

Brugada indicó que se requerirá de “muchas obras que estén solucionando cada lugar” que registró afectaciones, así como de un equipo permanente para esta temporada de lluvias. A los afectados les explicó que el seguro “atiende de acuerdo a lo que se ha perdido y aparte se da un apoyo dependiendo del nivel de agua que llegó a las casas”, y adelantó que los apoyos comenzarán a entregarse el fin de semana.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, detalló que la zona presenta afectaciones estructurales. “Tiene una pendiente derivada de los sismos, por eso en unos departamentos subió hasta metro y medio. Cada inundación todas las privadas que colindan con la calle 7, todas se inundan. Esta zona fue la más afectada”, dijo.

Señaló que se han lavado departamentos y cisternas, y que aún quedan pendientes cinco; además, se realizaron labores de limpieza de áreas verdes, se enviaron seis camiones de volteo y se habilitaron áreas de vacunación. También se abasteció a la zona con pipas y se entregaron 50 botes con agua y atención para 60 departamentos afectados en la unidad de Mujeres Ilustres”.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que se ha trabajado en apoyo con la alcaldía con diversas cuadrillas desde las 12 del día de ayer “no han parado”. Dijo que más que 120 trabajadores se encuentran laborando y destacó que ya se tienen cisternas de agua pluvial y potable.

Por su parte, José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua, indicó que se garantiza el abasto de agua para uso doméstico y garrafones de agua bienestar para consumo. Explicó que ya se encuentran haciendo el análisis para conocer el motivo de los estragos por las lluvias en la zona; “el cárcamo de bombeo no es el adecuado por lo que se tendrá que poner uno nuevo y debe ser colocado en la parte más baja”. Añadió que en Ejército de Oriente se pondrá una bomba adicional para bombear seis mil litros por segundo.

Para estas unidades habitacionales el Gobierno capitalino garantizó asistencia inmediata, como los tres alimentos del día, limpieza de viviendas y áreas verdes, también la instalación de una unidad médica para la aplicación de vacunas, toma de glucosa, presión y otros servicios.