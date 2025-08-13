Salvan policías a bebé que se estaba ahogando con un cacahuate en el Metro | VIDEO

Momentos de angustia fueron los que vivieron una madre y su pequeño hijo, luego que el menor sufriera un intento de asfixia por comer un cacahuate que le bloqueó durante algunos segundos la respiración.

El incidente ocurrió durante la mañana de este 13 de agosto, cuando la mujer solicitó el apoyo de elementos de la Policía Bancaria e Industrial al notar que su hijo tenía dificultades para respirar.

“Los hechos ocurrieron cuando una joven mamá visiblemente nerviosa, solicitó el apoyo de las oficiales que se encontraban en el andén de la estación Isabel la Católica, en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y refirió que su bebé se ahogaba luego de ingerir un cacahuate. “De manera inmediata, las policías tomaron en sus brazos al menor que lloraba desesperadamente y le realizaron la reanimación cardiopulmonar, mejor conocida como RCP; segundos después, junto con la madre, lograron que el bebé expulsara el cacahuate que tenía atorado en la garganta”, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado de prensa.

Bebé es salvado por policías capitalinas

Tras realizar las maniobras adecuadas de primeros auxilios, el menor, de solo 20 meses de edad, fue analizado por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes determinaron que no era necesario el traslado hospitalario del bebé.