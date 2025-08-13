3 rutas para subir Los Dínamos en bicicleta: domina la ruta ciclista que te hará sufrir

El jersey empapado de sudor, el vapor saliendo del cuerpo, las piernas adoloridas y el orgullo de haber conquistado una pendiente que llega a los 3,133 metros de altura máxima con respecto al nivel mar es lo que logran los ciclistas que logran llegar hasta el cuarto Dínamo, uno de los destinos más importantes para los amantes de la bicicleta en la Ciudad de México.

Este es uno de los retos imperdibles para los usuarios de este tipo de vehículo, ya que se encuentra en el nivel medio en cuanto a la dificultad de todos los puntos cercanos a la capital. Si bien no están en el rango máximo de obstáculo, este punto en la alcaldía La Magdalena Contreras, es uno de los puntos obligatorios para mejorar la habilidad de cualquier amante de las pendientes.

Si bien hay varias formas de subir e inclusive una que incluye una ruta por terrenos con piedras, charcos y lodo, para esta ocasión únicamente se mencionarán trayectos que se pueden hacer desde cualquier bicicleta. Lo ideal es que este recorrido se siga en una bici que cuente con velocidades, aunque algunos han subido con unidades de piñón fijo y sin frenos.

Antes de pensar en avanzar por rutas con mayor complejidad como La Loma, las placas de Tlaxcala, Paso de Cortés o el Centro Ceremonial Otomí, los ciclistas que quieren probarse deben pasar primero por los Dínamos. Para aquellos que gusten de tomar el reto, deben conocer las mejores rutas para llegar hasta este punto.

Varios grupos ciclistas suben a este punto de la ciudad, sobre todo los fines de semana. FOTO: Guillermo Domínguez

Desde el sur, el punto más fácil para llegar a los Dínamos

Las personas que quieren asumir el reto en su parte más básica pueden llegar directamente a la zona de los Dinamos, la cual se encuentra a unos kilómetros de la alcaldía Magdalena Contreras. El punto es conocido como La Cañada y desde ahí comienza la subida.

Si bien se ahorra gran parte del recorrido, es importante saber que esto no evita el cansancio, ya que esta zona es la más complicada y con mayor inclinación, la cual puede llegar a un ocho por ciento. Para los que ya hayan hecho Fierro del Toro o Ferrocarril de Cuernavaca, el esfuerzo es equivalente a tres veces más el que se realiza.

La subida total es de siete kilómetros con 600 metros, aproximadamente desde el punto donde cruzan las calles Cañada y Emiliano Zapata. La ruta comienza desde el siguiente punto:

Desde Dr. Gálvez / San Jerónimo: una ruta de altura

La segunda de las rutas más difíciles para llegar hasta este punto se encuentra en la zona del sur de la Ciudad de México. La ruta puede iniciarse desde la estación del Metrobús Dr. Gálvez o desde la plaza San Jerónimo. Debido a la inclinación y cercanía de los dos puntos, no debe haber mucha diferencia si se selecciona una u otra opción.

Para esta ruta es importante usar el carril completo de la vialidad y subir de manera constante y controlada (zona dos) para evitar un desgaste antes de llegar a la Cañada. Una de las subidas más tranquilas se da a través de la ciclovía de Ferrocarril de Cuernavaca. FOTO: Guillermo Domínguez

La ruta se centra en subir desde avenida San Jerónimo para después dar vuelta e incorporarse a la ciclovía de Ferrocarril de Cuernavaca. Unos metros antes de llegar a la antigua estación del tren hay que subir por la calle Álvaro Obregón. Una calle después de la alcaldía hay que dar vuelta a la izquierda para bajar por la calle Magdalena. Al bajar, los ciclistas deben dirigirse hacia la derecha para pasar a través del arco de Magdalena Atlitic. Finalmente deberán subir por Emilio Carranza hasta llegar a la Cañada, donde comenzarán la elevación.

Para llevar a cabo este recorrido es recomendable seguir por el carril de la derecha cuando se está llevando a cabo las pendientes más elevadas, debido a que el ritmo disminuye y varios conductores de automóviles suelen ponerse hosties con los ciclistas. Son aproximadamente 17 kilómetros solamente de ida.

Aunque parezca poco, es recomendable que se administre la cantidad de energía en la ruta y se esté comiendo y bebiendo agua regularmente para evitar sufrir un desgaste mayor o tener que parar durante el recorrido. La ruta tiene una inclinación constante de ocho grados, aunque hay pequeños puntos donde puede llegar a 11, de acuerdo con los ciclocomputadores. FOTO: Guillermo Domínguez

Desde Perisur: los Dinamos con reto máximo

Si bien la distancia de la ruta desde Perisur es unos tres kilómetros menor, la cantidad de subidas, así como el tipo de tráfico ocasiona que la escalada desde Tlalpan sea un reto mayor para los ciclistas. Son 15 kilómetros y medio los que se suben, pero aún así pueden hacer caer a los menos precavidos. La trayectoria es la siguiente.

Subir a través de Periférico Sur hasta la Picacho Ajusco.

Subir hasta la calle Acanceh, la cual está a cuatro calles arriba de Six Flags.

Avanzar hasta Tecoh, donde se debe dar vuelta a la derecha.

En Popolna se debe dar vuelta a la izquierda.

Los ciclistas deberán internarse en Puente Cuadritos para pasar por Tenería y Las Flores.

Posteriormente deben entrar al callejón La Soledad a la izquierda e inmediatamente en la esquina girar a la derecha por Benito Juárez.

Después se debe dar vuelta a la derecha por Buenavista para seguir subiendo por Benito Juárez que se convierte en Mina.

Tras esto se debe dar vuelta en Benito Juárez que se transformará en Emilio Carranza al dar vuelta a la izquierda.

Al seguir el camino de frente se llegará a la Cañada, donde el recorrido comenzará.

Esta ruta requiere de mucha técnica y fuerza, debido a que se trata de muchas subidas, poco espacio, el compartir las calles con varios tipos de vehículos y la necesidad de un mayor control en los cambios, así como en la cadencia. Se recomienda para las personas que tienen mayor fuerza. Una versión más fácil de la ruta se encuentra a continuación.

Subir a través de Periférico Sur hasta la Picacho Ajusco.

Subir hasta la calle Acanceh, la cual está a cuatro calles arriba de Six Flags.

Avanzar hasta Tecoh, donde se debe dar vuelta a la derecha.

En Popolna se debe dar vuelta a la izquierda.

Entrar por la derecha a Ferrocarril de Cuernavaca y llegar hasta Álvaro Obregón.

Una calle después de la alcaldía hay que dar vuelta a la izquierda para bajar por la calle Magdalena.

Al bajar, los ciclistas deben dirigirse hacia la derecha para pasar a través del arco de Magdalena Atlitic.

Finalmente deberán subir por Emilio Carranza hasta llegar a la Cañada, donde comenzarán la elevación.

La bajada por Ferrocarril de Cuernavaca permite llegar hasta la zona de San Ángel. FOTO: Guillermo Domínguez

Esta última ruta permite conjuntar más subidas que el trayecto de San Jerónimo, pero con un poco más de intensidad. Si bien requiere de aspectos técnicos, cualquier novato con punch puede enfrentarse a ella, aunque sin duda sufrirá en la ruta.