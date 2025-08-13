Robo a casa-habitación y extorsión se dispara exponencialmente en Irapuato

La incidencia delictiva de la ciudad de Irapuato, en Guanajuato, incrementó 11.48 por ciento en mayo de este año respecto a los primeros cinco meses de 2024, en donde el robo a casa-habitación se disparó 100 por ciento y la extorsión, más de 163 por ciento.

Lo anterior, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Además, con relación al mes anterior, es decir, abril, el aumento de los delitos de alto impacto es de 3.19 por ciento.

Es el homicidio doloso con arma de fuego el que registró un repunte de 33.33 por ciento, mientras que el robo a casa-habitación con violencia reportó un alza de 100 por ciento.

Ocurre lo mismo con el delito de feminicidio, en un municipio gobernado por una mujer, la panista Lorena del Carmen Alfaro García, pues, de acuerdo con el secretariado, éste se elevó 100 por ciento respecto al año anterior.

Del mismo modo, la extorsión se disparó de manera súbita, con un aumento de 163.41 por ciento respecto a mayo de 2024, y con un incremento de 110 por ciento respecto a abril de este año.

Con base en la información del secretariado, el robo de vehículos sin violencia se elevó 15.63 si se comparan los datos reportados en el quinto de mes del año pasado. En cambio, al revisar el mes anterior del año en curso, el aumento fue de 9.9 por ciento.

Los atracos a negocios, aunque sin violencia, son uno de los problemas que azotan al municipio de Irapuato.

El informe de la dependencia estatal indica un alza de 40 por ciento en este delito, mientras que respecto a mayo del año pasado, es de 12.86 por ciento.

El narcomenudeo también sostuvo un incremento 40.75 por ciento en los primeros cinco meses de este 2025.