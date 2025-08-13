Revelan última fotografía de Jaqueline antes de ingresar a cirugía estética en Monterrey; murió por complicaciones

Jacqueline ha protagonizado una polémica a nivel nacional tras ser víctima de una supuesta mala práctica profesional en una clínica de Monterrey. La joven de 25 años de edad, originaria de Saltillo, se sometió a una lipoescultura en una clínica llamada "Toque Divino", donde habría perdido la vida tras una serie de negligencias cometidas por el personal, durante el pasado martes 12 de agosto.

De acuerdo con las autoridades, la joven acudió al Edificio Médico de Especialistas, situado en la avenida Hidalgo 2532 de la colonia Obispado, para recibir su cirugía estética, luego de haber vendido su vehículo para poder costear la operación. Sin embargo, durante la operación Jacqueline sufrió una fuerte hemorragia, por lo que el personal médico la habría trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Monterrey, donde fue ingresada y, minutos después, perdió la vida.

Filtran última foto de Jacqueline

Horas después del suceso se identificó que la víctima era Jaqueline Yamileth Briones Torres, quien era originaria de Saltillo, del estado de Coahuila. Ahora trascendió que las redes sociales de la clínica "Toque Divino" compartieron fotografías de Jacqueline, a quien nombraron su cliente número 973, antes de ser sometida a cirugía y posteriormente sufrir la hemorragia que le cobró la vida. "En financiera Toque Divino nos apasiona hacer realidad tus sueños", menciona la publicación.

Jaqueline horas antes de morir

FOTO: Toque Divino Facebook

En la fotografía difundida, que ya cuenta con una serie de reacciones y comentarios en contra de la presunta negligencia médica, se observa a Jacqueline con productos de la clínica, junto a su logo "Toque Divino, cirugías estéticas", enmarcado dentro de las instalaciones.

Trascendió que la clínica también se hacía llamar "financiera", por lo que ofrecía a los clientes un sospechoso esquema de pago a través de pagas y préstamos, modus operandi que será sometido bajo investigación por las autoridades de Nuevo León.

Familiares exigen justicia por la muerte de su ser querida

FOTO: Especial

Investigan clínica "Toque Divino"

Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, informó que abrirán una carpeta de investigación sobre la clínica tras la muerte de la joven, además de analizar si son avalados por las autoridades sanitarias para llevar a cabo cirugías estéticas.

“Se están haciendo las diligencias primarias y terminando se informan debida forma, se pretende hacer un cateo en el que se obtengan datos de prueba que favorezcan al esclarecimiento de los hechos, ahorita estamos en diligencias previas”, confirmó el funcionario.

