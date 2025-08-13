Revelan logo de Olinia; primeros vehículos estarán listos a mediados de 2026 | ¿Cuánto costarán?

Los primeros vehículos Olinia, que tendrán un costo de no más de 150 mil pesos, estarán listos a partir del próximo año, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Su objetivo es tener los primeros vehículos Olinia a mediados del próximo año para desarrollar la producción (...) deben tener las características del tipo de vehículo que usamos los mexicanos, es un reto muy importante”, informó la mandataria.

Incluso, en la Mañanera de este 13 de agosto, el logo de Olinia fue revelado. Se trata de una liebre alebrije, con alas, informó Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto Olinia.

“Por qué una liebre?, porque es un animal que simboliza la inteligencia prática, la adaptabilidad, el aprovechamiento de la energía, nos identificamos con su dinamismo; y sus alas representan la libertad de moverse, de trascender obstáculos, nuestra capacidad de soñar”, informó.

También dio a conocer que en septiembre próximo se darán a conocer los diseños de los vehículos.

“Queremos compartir que este septiembre próximo estaremos el diseño de los vehículos Olinia: eléctricos, ligeros, pero con la potencia suficiente para subir las pendientes; que podrán recargarse el enchufe convencional y su costo de operación será menor al de cualquier coche gasolina o inclusive al de una moto”, aseguró.

En septiembre próximo se darán a conocer los diseños de los vehículos. Foto: Gobierno de México

Van por tres vehículos al final del sexenio

Olinia tiene como objetivo brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable. La meta es lanzar para el final del sexenio tres vehículos: movilidad personal, para jóvenes, madres que llevan a sus hijos a la escuela y para que las personas que recurren a la compra de una motocicleta tengan una alternativa segura.

Movilidad de barrio: solución de movilidad que atiende a un sector que actualmente brinda el servicio de mototaxis en diferentes ciudades del país y que representa una alternativa segura, silenciosa y confortable para usuarios y con bajo costo de operación para conductores.

Entregas de última milla para el reparto de mercancía: alternativa de bajo costo y eficiente para la creciente demanda de envíos en comercio en línea y de aplicaciones conveniencia que entregan el súper a domicilio.

Las unidades tendrán un precio estimado de entre 90 y 150 mil pesos dependiendo del modelo a través de planes de financiamientos justos para que la movilidad eléctrica esté al alcance de todos los mexicanos y mexicanas. El Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de México y la UNAM colaboran en este proyecto.

Alistan inauguración de Centro Puebla para proyecto Kutsari

Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, director general de InnovaBienestar, informó que para finales de este año se planteó la firma de un convenio contrato para el diseño del primer chip comercial del proyecto Kutsari de semiconductores, que significa “arena” en purépecha.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que para 2030, se estima que tendrá autosustentabilidad el centro de diseño de semiconductores.

“El objetivo es llegar a finales de este año con la firma de al menos un convenio o un contrato para el diseño del primer chip comercial de nuestro centro. Hacia el 2030, estamos estimando que tendremos autosustentabilidad del centro de diseño cuando ya tenga del orden de 100 diseñadores en el 2027. Y finalmente, hacia el 2030, seremos un centro que no solamente prestará servicios, sino también generará mucha propiedad intelectual que podrá ser comercializada”, indicó.

Proyecto Kutsari. Foto: Gobierno de México

Tres estados se suman al proyecto Kutsari

Informó que ya se firmaron los convenios para el establecimiento de tres sedes del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en Puebla, Jalisco y Sonora. Presentó el reporte de actividades de febrero en donde detalló que Cholula, Puebla se encuentra listo para su inauguración.

“Aquí básicamente es que tenemos tres unidades con las cuales hemos trabajado y quiero en este momento reconocer a los gobiernos de los estados de Puebla, Jalisco y Sonora por el apoyo decidido que nos han estado dando, no solamente con apoyo económico sino con todo el apoyo logístico, el apoyo en infraestructura y sobre todo lo más importante el apoyo en recursos humanos de alto nivel tecnológico. En este momento en Puebla estamos listos para la inauguración señora, doctora presidenta, estamos listos listos”, indicó.

Señaló que la apuesta es “enlazar todo ese conocimiento y desarrollo de talento humano que ha venido generándose en el sector académico con el sector industrial para identificar algunos casos donde se requiere generar soluciones”.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, explicó que los semiconductores son el “resultado fascinante de la física de partículas, los chips, los microprocesadores que son como pequeñísimas computadoras con miles o millones de transistores integrados, apenas en un área pequeñísima como la que tiene nuestro teléfono celular y otros instrumentos, surgen precisamente los semiconductores de ese estudio de la mecánica cuántica”.