Reportan caída de espectacular por fuertes lluvias en Tlalnepantla; no hay lesionados

Este miércoles 13 de agosto se reportó la caída de un espectacular a la altura de la glorieta de Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia Benito Juárez, ubicado en el municipio de Tlalnepantla del Estado de México, generando gran conmoción y congestión vehicular en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, pero sí se ha mencionado que el espectacular que media aproximadamente 6 metros de largo por 5 metros de alto, cayó sobre una camioneta, así cómo la caja de un camión de carga recibió los impactos menores.

Al lugar rápidamente se trasladaron Elementos de Policía Estatal, así como los uniformados de tránsito municipal, quienes realizaron labores para agilizar la movilidad de los conductores, luego de que el municipio fuera azotado por las fuertes lluvias con potentes rafagás de viento.

¿Qué pasó HOY 13 de agosto en Tlalnepantla?

En la colonia Benito Juárez, a la altura de la glorieta de Sor Juana Inés de la Cruz se reportó la caída de un gran espectacular, con medidas de 5 por 6 metros de largo y altura respectivamente, lo que ha generado complicaciones en la circulación vial en las siguientes vialidades.

Avenida Sor juana Inés y Mario Colín: tránsito lento por las maniobras de remoción

Avenida de los Maestros: por la carga vial desde avenida de la piedra hacia periférico o Ceylán

Mario Colín: tráfico hasta el cruce con avenida Toltecas

“Elementos de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Policía y Tránsito Municipal, accionan ante el retiro de un espectacular caído, que provocó la lluvia en Tlalnepantla esta tarde en av. Sor Juana Inés de la Cruz, frente a las oficinas del Ministerio Público.No se encuentran personas lesionadas; actuamos para liberar la vialidad, proteger y restablecer la seguridad de las y los habitantes.”, dijo el municipio en sus redes sociales.

Cabe destacar que las autoridades recomiendan a las personas que durante estas lluvias es importante tomar precauciones adicionales, sobre todo cerca de anuncios espectaculares, postes o árboles de gran altura, pues estos pueden colapsar con el viento, se recomiendo además llamar a los siguientes números en caso de emergencia.

PROTECCIÓN CIVIL: 55 5390 6548

BOMBEROS: 55 5565 3638

C-4: 55 5366 4444