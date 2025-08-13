Refuerza Andrés Mijes policías rurales con patrullas, capacitación y tecnología Proxpol

El alcalde Andrés Mijes fortaleció a las fuerzas policíacas rurales de Cerralvo, Hidalgo, General Bravo, Villaldama y Hualahuises con patrullas y capacitación de alto nivel que incluye procesos CALEA, simulador de tiro virtual, drones y equipo especializado del modelo Proxpol.

Desde Cerralvo, y tras formalizar la entrega en comodato de patrullas de última generación, Mijes destacó que esta estrategia de seguridad compartida busca garantizar el crecimiento equitativo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevando prosperidad y paz a todos los rincones del estado.

Explicó que, gracias a Proxpol, modelo reconocido internacionalmente por su triple acreditación CALEA, los elementos de estos municipios recibirán preparación especializada en estándares de calidad policial, uso de tecnología avanzada, manejo táctico de patrullas y protocolos de proximidad social.

La capacitación incluirá el uso de tecnología de vanguardia, como el Simulador de Tiro Virtual, para perfeccionar las habilidades de los elementos policiales. FOTO: gobierno de Escobedo.

Tecnología y capacitación de élite para la zona rural de Nuevo León

La capacitación contempla el uso del Simulador de Tiro Virtual, que permite prácticas seguras y realistas para perfeccionar puntería y toma de decisiones bajo presión, así como operativos especiales y manejo de equipo táctico que eleva la capacidad de reacción ante emergencias.

Mijes subrayó que Escobedo no solo comparte tecnología y recursos, sino también los planes estratégicos que han hecho exitoso su modelo de seguridad, para que cada municipio pueda adaptarlos sin importar diferencias políticas.

“Esto es un respaldo claro, un símbolo indiscutible de que aquí no dejamos que la geografía ni las diferencias políticas se conviertan en barreras cuando se trata de proteger a nuestra gente. No importa de dónde vengamos ni qué bandera defendamos; lo que sí nos define es que somos norteños, gente de palabra, gente que cuando dice ‘aquí estoy’ es porque está lista para cuidar a su gente como cuida a su propia familia”, expresó el edil.

Andrés Mijes reafirmó que la colaboración entre municipios es clave para construir un entorno de paz, sin importar las diferencias geográficas o políticas. FOTO: gobierno de Escobedo.

Un frente común por la seguridad de Nuevo León

El edil explicó que los elementos de estos municipios recibirán la preparación especializada en las instalaciones de la Academia de Formación Inicial y Capacitación Continua de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo.

Recordó que, como lo señala la presidenta Claudia Sheinbaum, hay momentos para competir y momentos, como este, en los que es indispensable unirse para lograr resultados positivos.

En esta ocasión se entregaron en comodato seis patrullas equipadas para optimizar la vigilancia, reforzar operativos tácticos y garantizar una respuesta más rápida. Este esfuerzo se suma a lo realizado con los municipios de China, Montemorelos, Los Ramones y Los Herrera.

Este esfuerzo, puntualizó Mijes, forma parte de la visión de la Capital de la Transformación, donde la seguridad y la prosperidad se comparten para construir un futuro más justo y seguro en todo Nuevo León.

Durante el evento estuvieron presentes Omar Amador Escobar Figueroa, comisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; los alcaldes Baltazar Martínez de Cerralvo, Adriana Garza de Hidalgo, Patricia Cantú de General Bravo, Luis Sepúlveda de Villaldama; así como Jesús Barrera, secretario del Ayuntamiento de Hualahuises, y Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana de Escobedo.