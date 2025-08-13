Reduce San Pedro el rezago en trámites urbanos

El municipio de San Pedro Garza García logró disminuir en un 22 % el rezago de trámites en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en los últimos tres meses.

El secretario general, Luis Susarrey, y el secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd, informaron que los expedientes pendientes pasaron de 2,154 a 1,670, en su mayoría heredados de la pasada administración.

“Allá por el mes de mayo, el alcalde manifestó su preocupación por el rezago urbano de la secretaría. Gracias al trabajo que ha hecho el secretario de Desarrollo Urbano y todo su equipo, pues hemos logrado reducir significativamente estas cifras”, señaló Susarrey.

El municipio se ha fijado la meta de que los trámites complejos se resuelvan en un máximo de 45 días, y los de menor impacto en menos de 10, impulsando el desarrollo ordenado.

San Pedro le pone fin a la burocracia y agilizan trámites

El mayor rezago se concentraba en trámites forestales, que pasaron de 1,755 a 1,391, seguido de expedientes comerciales, que se redujeron de 266 a 229.

En cuanto a casa habitación y fraccionamientos, que son los trámites de mayor impacto ciudadano, el rezago se redujo de 133 a 50 expedientes pendientes.

Todd detalló que las acciones implementadas para agilizar los expedientes incluyeron la instalación del módulo antirezago, la autorización de autoinspecciones —un formato que llenan los propietarios al iniciar un trámite— y ajustes internos para reducir cuellos de botella.

El plan de San Pedro destrabó los expedientes pendientes en 90 días. FOTO: gobierno de San Pedro Garza García

San Pedro se compromete a trámites ágiles para los ciudadanos

“Otra de las cosas que he estado haciendo fue hacer ajustes en el proceso y acudir personalmente a hacer inspecciones que sabía que me iban a empapelar, que son conflictos vecinales. Muchas veces llegaba yo personalmente para hacer diálogo y evité que ingresaran nuevas quejas”, agregó.

El municipio se comprometió a que ningún trámite promovido por un ciudadano tarde más de 45 días y que los de menor complejidad puedan resolverse en un plazo menor a 10 días.