Profeco notificó a Sony (PlayStation) para que se apegue a la ley y exhiba sus precios en pesos mexicanos

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que encabeza Iván Escalante Ruiz, notificó formalmente a la empresa Sony, titular de los productos ofertados en la página de internet de PlayStation, a fin de que exhiba los precios de sus productos en moneda nacional y con precio final a pagar, tal como lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Derivado de denuncias de personas consumidoras, servidoras y servidores públicos de la Profeco realizaron un monitoreo para constatar los dichos. Debido a ello, el día de hoy mediante notificación personal, se le requirió a la empresa atender las observaciones hechas por esta Procuraduría, las cuales de no ser debidamente atendidas darán lugar al inicio de los procedimientos correspondientes por infracciones a la Ley.

El artículo 34 de la LFPC establece claramente: Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida.

Profeco invita a usuarios afectados a formalizar su queja mediante los canales institucionales. Foto: Pixabay

Asimismo, esta Procuraduría señala que el total a pagar incluirá todos los cargos que se deban cubrir. Al respecto, el artículo 7 Bis de la Ley que protege los derechos de las y los consumidores menciona que: El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

Más de 100 denuncias recibidas contra PlayStation

Al día de hoy se han recibido más de 100 denuncias mediante el correo denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, mismas que se revisaron y se están atendiendo.

La Profeco invita a todas las personas afectadas a formalizar su queja mediante los canales institucionales: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y del interior del país al 800 468 8722; correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, o a través de redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.