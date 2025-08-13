“Por cada 4 homicidios que hay en Washington hay 1 en la Ciudad de México”: César Cravioto

César Cravioto, Secretario de Gobierno de la CDMX, aseguró que se registran más homicidios en Washington de los que hay en la Ciudad de México, esto en respuesta a las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump quien señaló a la entidad capitalina como una de las peores de todo el mundo.

“Por cada 4 homicidios que hay en Washington hay 1 en la Ciudad de México y la CDMX es una ciudad mucho más grande que Washington, entonces de ninguna manera es una de las más inseguras ni de América ni del mundo”, declaró César Cravioto.

Destacó que las condiciones de seguridad en la CDMX son "bastante aceptables" tomando como referencia las condiciones de la ciudad, señalando que incluso en México se realizan constantes campañas de desarme, mientras que Estados Unidos se mantiene como el país en donde más civiles portan armas.

Foto: El Heraldo de México

“De ninguna manera aceptamos que se nos compare, que ellos hagan su trabajo, que ya no vendan tantas armas, es el país más armado del mundo, aquí al contrario tenemos programas de desarme porque no queremos que haya esas balaceras que vemos todos los días del otro lado de las fronteras", dijo César Cravioto.

Se mantienen labores tras inundaciones en la GAM: César Cravioto

En entrevista para Reporte H con Blanca Becerril de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, el Secretario de Gobierno de la CDMX informó que desde el pasado martes 12 de agosto se mantiene en la alcaldía Gustavo A. Madero supervisando las tareas de limpieza tras las inundaciones que se generaron en la zona a causa de las intensas lluvias y apoyando a los habitantes con comedores para aquellos que no pueden preparar los alimentos en sus casas.

“Aquí atendiendo, tratando de resolver las necesidades de la gente, revisando estructuralmente como mejorar el tema de los drenajes, de los colectores y ayudando en la emergencia que ya hemos tenido en varias alcaldías”, dijo César Cravioto.

Señaló que se mantendrán en la zona los días que sean necesarios hasta que las cosas vuelvan a la normalidad en las colonias más afectadas: Gustavo A Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, esto por órdenes de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina y destacó la inversión de la funcionará en nuevos dispositivos Vactor para labores de desazolve.

Finalmente dio a conocer que están trabajando de la mano con la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para evitar nuevas inundaciones en las instalaciones y externó sus recomendaciones a la población ante las próximas lluvias.