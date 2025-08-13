Plaza Mitikah: Filtran VIDEO del momento exacto del desplome del elevador que dejó 2 personas heridas

En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar lo que ocurrió al interior del elevador que se desplomó en Plaza Mitikah la tarde del martes 12 de agosto, incidente que dejó como saldo a dos personas heridas, las cuales, tuvieron que ser hospitalizadas, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe en torno a estos hechos que provocaron la suspensión temporal del referido complejo comercial ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información vertida por las autoridades de la alcaldía Benito Juárez el desplome del elevador ocurrió de la Planta Baja al Sótano 7 y durante la caída, el elevador sufrió tres paradas abruptas, es decir, su desplome fue escalonado, lo cual, provocó que dos personas sufrieran distintas lesiones.

El elevador de Mítikah no cayó de golpe, pero sí lesionó a dos personas: entre versiones cruzadas, imágenes y silencios



Respecto a las víctimas de este desafortunado accidente, se señaló que se trata de un hombre de 47 años de edad y una mujer de 60, cuyas identidades no fueron reveladas, sin embargo, se precisó que ambos presentan posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones, por lo que tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos a la zona de los hechos para su atención, sin embargo, se desconoce su estado de salud actual.

Suspenden actividades en Plaza Mitikah tras desplome de elevador y Fiscalía ya investiga

Tras este desafortunado accidente, Plaza Mitikah fue desalojada por instrucciones del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, quien también ordenó realizar una inspección exhaustiva en dicho inmueble en materia de protección civil para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, minutos más tarde se confirmó la suspensión temporal del referido complejo comercial y se precisó que las actividades no se reanudarán hasta que se subsanen las fallas detectadas.

“Personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez estableció un perímetro de seguridad en el inmueble y restringió el acceso. Las actividades no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas. Además, deberán entregarse las cartas responsivas correspondientes, emitidas por un Director Responsable de Obra en materia estructural y de instalaciones, así como por un oficial responsable”, informó la alcaldía Benito Juárez en un comunicado.

En adición a la referida suspensión, la alcaldía Benito Juárez dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó conocimiento del desplome del elevador en Plaza Mitikah por lo que se abrió una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de la comisión del delito de lesiones culposas por caída.

Para finalizar, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez precisaron que los lesionados que resultaron lesionados por el desplome de un elevador en Plaza Mitikah recibirán todo el apoyo que necesiten y se espera que sea en las próximas horas cuando emitan una actualización sobre su estado de salud.