Piden disculpa pública y compensación por muerte de 3 jóvenes, tras ser detenidos por policías municipales de Romita

Karla Alcaraz, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, habló en entrevista con Adriana Delgado durante el programa "El Dedo en la Llaga" para Heraldo Radio sobre las recomendaciones que fueron emitidas por esta dependencia sobre el caso de tres jóvenes que fueron detenidos por la policía municipal de Romita, y días después fueron hallados sin vida.

Y es que la procuradora de Derechos Humanos recordó que estos hechos de desaparición forzada y posteriormente la muerte de Daniela de 27 años, Juan Pablo de 29 años y Carlos de 25 años ocurrieron desde el año 2023.

Se inició la investigación por parte de la Fiscalía de Guanajuato y todavía sigue en curso, este tema le corresponde a la Fiscalía y nosotros tenemos una investigación como Procuraduría de Derechos Humanos", señaló Karla Alcaraz.

Pedro Tanamachi pidió una prórroga para dar cumplimiento a las recomendaciones / FOTO: Municipio Romita

Pedro Tanamachi ya aceptó las recomendaciones de la Procuraduría: Karla Alcaraz

En entrevista para Heraldo Radio, Karla Alcaraz detalló que son seis los puntos que resolvieron en este expediente, son seis recomendaciones que, dijo, el presidente municipal Pedro Tanamachi Reyes ya aceptó y lo hizo saber a través de un oficio de aceptación, "solo pidió una prórroga para dar cumplimiento a las recomendaciones que hemos emitido", afirmó.

Las recomendaciones son las siguientes: