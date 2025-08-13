Perrito que era cruelmente maltratado es rescatado en Culiacán por Fundación Balto y Togo

Un perro que permanecía amarrado, sin sombra, agua ni alimento, bajo las altas temperaturas de la capital sinaloense, fue rescatado por la Fundación Balto y Togo Rescate de Animales en coordinación con la Unidad de Protección de Animales del Ayuntamiento de Culiacán. La organización confirmó que interpondrá denuncia por maltrato animal.

Según la primera publicación de la fundación en redes sociales, el animal estaba prácticamente asfixiándose debido a la forma en que estaba atado, sin posibilidad de moverse para buscar sombra o refugio.

"Esta es una forma muy cruel de maltrato animal y eso es un delito. ¿Hasta cuándo entenderá la gente que tener un animal así está mal? ¿Para qué quieren animales si los van a tener así?", cuestionó la organización,

Ya fue rescatado. Foto: Manuel Aceves

Lomito presentaba deshidratación severa

Tras recibir el reporte, voluntarios acudieron al lugar y documentaron que el perro bebió agua desesperadamente durante tres minutos seguidos al ser liberado, lo que evidenció una deshidratación severa y un alto riesgo de golpe de calor. Posteriormente fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención urgente y colocado en un hogar temporal mientras se recupera.

La fundación, encabezada por Marisela Castaños, informó que se le realizarán análisis médicos para evaluar su estado de salud y reiteró que se procederá legalmente contra los responsables.

“Si no puedes tener, mantener y sobre todo cuidar de un ser vivo, mejor no lo tengas, ya que solo haces de su vida un calvario. No es posible que a diario estemos atendiendo tantos casos como este, ningún ser merece sufrir así”, señaló en su comunicado.

La organización recordó que el maltrato animal está tipificado como delito en Sinaloa y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad o negligencia para que las autoridades puedan actuar y garantizar la protección de los animales.