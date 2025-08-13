Pensión Mujeres Bienestar | documentos que debes entregar antes del 30 de agosto para inscribirte y recibir 3,000 pesos

A través de sus redes sociales, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México, recordó a las mujeres mexicanas, de 60 a 64 años de edad, que tienen hasta el 30 de agosto del 2025 para inscribirse al programa Pensión Mujeres Bienestar.

Informó que las personas interesadas en inscribirse al programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años para tener acceso al apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales deberán ubicar su módulo del Bienestar más cercano a través de la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, para posteriormente acudir de manera presencial y presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación vigente, puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

Acta de nacimiento

Curp (Impresión reciente)

Comprobante de domicilio (gas, teléfono, agua, luz, o predial no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Llenar formato Bienestar

Calendario de inscripción de acuerdo con la primera letra de tu apellido

El registro para inscribirse al programa social y recibir la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años es de acuerdo con la primera letra de tu apellido como lo señala en el siguiente calendario, en un horario de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a las 04:00 de la tarde.

La Pensión Mujeres Bienestar, impulsada por el Gobierno federal, otorga un apoyo bimestral de 3,000 pesos, los cuales se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar que se entrega a las beneficiarias. Si cumples con los requisitos no dudes en inscribirte a este programa social.