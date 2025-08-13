Pensión Mujeres Bienestar: cuándo será el próximo pago de 3,000 pesos

La Pensión Mujeres Bienestar se ha consolidado como un apoyo clave para las mujeres mexicanas, ofreciendo un respaldo económico que mejora su calidad de vida. Este programa garantiza un pago bimestral de 3,000 pesos a las beneficiarias.

Si ya eres beneficiaria o planeas realizar tu registro durante el mes de agosto, aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre el próximo pago correspondiente al bimestre de septiembre-octubre de 2025, el calendario tentativo de depósitos y una buena noticia para las nuevas beneficiarias que se registren este mes.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

uD83DuDFE3 ¡Continúa el registro a la Pensión Mujeres Bienestar! Si tienes entre 60 y 64 años, acude al módulo de tu comunidad según la letra inicial de tu primer apellido.



uD83EuDD1DuD83CuDFFB Este apoyo reconoce a todas las mexicanas y fortalece su autonomía económica.



uD83DuDCC5Detalles:… pic.twitter.com/aQqmhAhorq — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 11, 2025

El pago de la Pensión Mujeres Bienestar para el bimestre de septiembre-octubre de 2025 está previsto para realizarse durante septiembre de 2025, siguiendo un esquema escalonado basado en la inicial del apellido paterno de las beneficiarias.

Aunque el calendario aún no está publicado de forma oficial, considerando las fechas que históricamente se utilizan para los pagos, la dispersión podría comenzar el primer día del mes y extenderse al menos hasta el día 25.

Es importante señalar que el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, es un día festivo, por lo que no se realizarán depósitos. Las fechas mencionadas son tentativas, y la Secretaría de Bienestar podría ajustar el calendario.

Por ello, se recomienda estar atentas a los canales oficiales, como el sitio web de la Secretaría o sus redes sociales, para confirmar las fechas exactas.

Registro activo para nuevas beneficiarias en agosto de 2025

uD83CuDF38 ¡Llegó el momento! uD83CuDF38 Ya inició el registro para que todas las mujeres de 60 a 64 años puedan acceder a la #PensiónMujeresBienestar, un reconocimiento al esfuerzo y trabajo de toda una vida.



Consulta tu módulo más cercano en https://t.co/dJrnoQtAZE#HumanismoMexicano… pic.twitter.com/O05xMWzMvP — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 6, 2025

Una gran noticia para las mujeres mayores de 60 años es que actualmente hay un registro activo para incorporarse al programa Pensión Mujeres Bienestar.

Si completas tu registro durante agosto de 2025, podrías recibir tu primer pago de 3,000 pesos en septiembre de 2025, siempre que el proceso de validación se realice sin inconvenientes y recibas tu Tarjeta de Bienestar a tiempo.

El registro requiere presentar documentos como identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Una vez validados, las beneficiarias son notificadas por llamada, mensaje de texto o correo electrónico sobre la entrega de su tarjeta.

En caso de retrasos en la validación o entrega, el primer depósito podría llegar en el bimestre de noviembre-diciembre de 2025.

¿Cómo verificar el estado de tu pago?

Asegúrate de mantener tu tarjeta activa para recibir el pago. Foto: El Heraldo de México / Gobierno de México

Para asegurarte de que tu pago se realice sin problemas, puedes seguir estos pasos:

Consulta en línea: Utiliza la aplicación del Banco del Bienestar para verificar el saldo y los movimientos de tu Tarjeta de Bienestar.

Línea de Bienestar: Llama al 800-639-4264 para obtener información sobre el estado de tu registro o pago.

Visita una sucursal: Acude a una sucursal del Banco del Bienestar con tu tarjeta y una identificación oficial para resolver cualquier duda.

Las beneficiarias deben mantener su Tarjeta de Bienestar activa y revisar frecuentemente los canales oficiales para evitar inconvenientes.

Si eres una nueva beneficiaria, asegúrate de completar tu registro lo antes posible para agilizar el proceso de incorporación. Además, verifica que tus datos de contacto estén actualizados para recibir notificaciones oportunas.