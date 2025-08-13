Onda Tropical 22: estos son los estados que tendrán temperaturas de hasta 45°C este jueves 14 de agosto

A través de sus canales oficiales, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronostica para este jueves 14 e agosto que el monzón mexicano aunado a divergencia, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se desplazará sobre el centro, sur y gradualmente el occidente del país y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y sur del territorio mexicano.

A su vez, la onda tropical núm. 22, desplazándose sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, continuará asociada a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, además de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

"Finalmente, la onda tropical núm. 21 se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando de afectar al país", se lee en el pronóstico de 96 horas de la CONAGUA

