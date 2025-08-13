Omar Reyes asume titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera

Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En sesión ordinaria, también se avaló el nombramiento de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Eso con 22 votos a favor y 9 abstenciones.

Ambos funcionarios públicos rindieron protesta ante senadores y diputados, por lo que asumieron sus cargos de manera inmediata. En fast track se avalaron estos nombramientos enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eso debido a que hoy mismo fueron aprobados también por las comisiones de la Permanente, y se registró un debate de apenas 40 minutos.

Antes, ante la Tercera comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente presentaron sus cartas credenciales y sus principales decisiones que tomarán una vez que asuman sus juegos encargos. A pesar de que el PRI aprobó el nombramiento de Reyes Colmenares, la senadora priista Carolina Viggiano señaló que Pablo Gómez, ahora ex titilar de la UIF, hizo un papel gris en la unidad.

uD83DuDCCC El presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, toma protesta a Omar Reyes Colmenares y a María del Carmen Bonilla Rodríguez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y como Subsecretaria de @Hacienda_Mexico, respectivamente. pic.twitter.com/g5FcSWqBdG — Senado de México (@senadomexicano) August 13, 2025

Omar Reyes se compromete a poner freno a la red de corrupción

En su comparecencia en comisiones, Omar Reyes Colmenares sostuvo que de ser ratificado actuará con legalidad, “no seremos un instrumento de persecución sino una herramienta de justicia”, además se comprometió a poner freno a la red de corrupción que desvía recursos públicos para enriquecer funcionarios particulares.

EN VIVO / Sesión de la Comisión Permanente del 13 de agosto de 2025 https://t.co/M7ibS1z6up — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 13, 2025

Sostuvo que ha representado a México en trincheras complejas y enfrentado amenazas reales con resultados tangibles, además de detener a criminales buscados a nivel internacional. También impulsará líneas de acción para consolidar a la UIF como una instancia técnica y efectiva contra los delitos financieros, así como potenciar la interoperabilidad de bases de datos y análisis de redes financieras en tiempo real en apego estricto a la legalidad.

UIF en contra de la extorsión

Aseveró que la UIF tendrá un papel clave contra la extorsión para bloquear cuentas e impedir que grupos criminales sigan operando. Por su parte, María del Carmen Bonilla Rodríguez, ahora subsecretaria de Hacienda y actualmente es titular de unidad de crédito público y análisis internacional en Hacienda, sostuvo que la SHCP ha mantenido una política fiscal prudente y coherente que ha permitido conservar finanzas públicas sólidas y niveles de deuda sostenibles que se comparan favorablemente con economía similares.

Destacó que entre el 2000 y 2025, se han financiado 2.8 billones de pesos en el mercado local y 9 mil 600 millones de dólares en el mercado externo, lo que ha permitido mejorar el manejo y reducir la necesidad de deuda nueva, además se logró diversificar significativamente la base de inversionistas, aumentando la participación del mercado asiático, con las emisiones en yenes en Japón y la participación de inversionistas en medio oriente.

