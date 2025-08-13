Nueva estafa vía celular podría vaciar tu cuenta bancaria: Así puedes evitarlo

Las estafas cibernéticas y por teléfono siguen apareciendo, pero cada vez buscan nuevos métodos para conseguir robarle la mayor cantidad de dinero posible a sus víctimas. En esta ocasión vamos a presentar una nueva estafa de smishing, misma que consiste en mandarle un mensaje de texto donde se le informa sobre promociones, descuentos irresistibles y promociones que la gente no puede dejar escapar. Te dejamos los temas que se envían vía mensaje SMS que están enviando y como evitar que saquen todo el dinero de la cuenta bancaria.

El smishing, la nueva forma de estafar vía SMS, busca generar una sensación de urgencia en la gente para que abran el mensaje y puedan obtener los datos de sus víctimas. Una vez conseguidos los datos, solo queda ingresar a sus cuentas y robarle todo el dinero que tienen en el banco. Sólo tienen que hacerle caso a un simple mensaje de celular para perder todo. Por ese motivo te dejamos el nuevo modus operandi de los criminales informáticos para evitar caer en la trampa y perder todos los ahorros.

El smishing es la nueva forma de estafa vía telefónica | Pexels

¿Qué es el smishing y cuál es su modus operandi?

La CONDUSEF explica qué es el smishing y la forma en la que están operando los ladrones informáticos para conseguir los datos de sus víctimas y robarle todo el dinero que tienen en sus cuentas bancarias. Como ya se mencionó, el smishing consta de mandar un mensaje de texto con una oferta, premio o alerta de fraude bancario, por lo que vamos a dejar las variantes con las que operan para que evitar caer.

Verificación de cuenta: se recibe un mensaje de una empresa o un operador de servicios.

Premios o lotería: el mensaje indica que las personas ganaron un premio y deben reclamarlo lo antes posible.

Soporte técnico: problema con su dispositivo o cuenta

Alerta de fraude bancario: se indica que hay un cobro no reconocido o que intentaron ingresar a su cuenta desde otro dispositivo no reconocido.

Estafas fiscales: mensajes que dicen ser del SAT.

Cancelación de servicios: se indica que su suscripción o servicio será cancelar por un problema de pago.

Los mensajes pueden variar, pero estos son los temas que se abordan por parte de los delincuentes que quieren vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. Todos aquellos que dan clic en los encalces o empiezan a llenar los datos bancarios para arreglar el problema que se presenta en los mensajes terminan por regalarle el acceso a sus cuentas y con esto a quedarse sin dinero.

El smishing presenta un mensaje con premios, promociones, estafas fiscales y otro tipo de mensajes | Pexels

¿Cómo protegerse de las estafas vía celular?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que muchas entidades bancarias o empresas ya no mandan mensajes de texto a los usuarios para promocionar promociones, cobros no reconocidos o algún tipo de advertencia donde se solicite información sobre las cuentas de las personas. Una vez dejado este punto claro, existen algunas recomendaciones para evitar que las personas pierdan todo su dinero al recibir un mensaje de estafa.

No brindar información a través de portales web que no estén verificados.

No entrar a los enlaces que están vinculados en el mensaje de texto.

No confiar en las aletas de urgente o de ofertas.

Siempre hablar al banco para corroborar si se realizaron cobros no reconocidos.

Borrar el mensaje cuando no se conoce al remitente o genera algún tipo de dudas.

No bajar aplicaciones que no son confiables.

Revisar a detalle los mensajes, si cuentan con errores de ortografía se podría tratar de una estafa.

Verificar los sitios web a los que son dirigidos para corroborar que son fiables.

Denunciar los cargos no autorizados.

Ahora que se revelaron los tipos de mensajes que mandan los estafadores informáticos y las formas con las que se puede evitar caer en este tipo de fraudes. Es fundamental que antes de dar clic en cualquier enlace se recurra a las instancias oficiales para asegurarse que no se trata de un tipo de estafa.