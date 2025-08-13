¡No caigas!: Así es la estafa con tenis gratis, te pueden robar tus ahorros en menos de un minuto

Una usuaria de redes sociales se volvió viral en TikTok, luego de que compartió que fue víctima de una estafa en Facebook. La joven, identificada como Sofía Álvarez, relató su experiencia, con el objetivo de alertar a más personas y prevenir que pasen por la misma situación que ella. Actualmente, su video cuenta con más de 200 mil reproducciones, generando un fuerte debate en comentarios, entre personas que han caído en la mentira y quienes dan consejos para evitar estos fraudes.

Según Sofía, la estafa en la que cayó la encontró en Facebook. La joven narró que recién despertaba cuando abrió la red social y le llamó la atención la publicación de otra usuaria, la cual aseguraba que uno de sus familiares había renunciado a una empresa de venta de calzado y que, por esa razón, estaba compartiendo secretos para comprar tenis a bajo costo.

Con este gancho, la joven siguió leyendo la publicación y, de acuerdo a su testimonio, el mensaje de la otra internauta incluía una liga, la cual presuntamente abría a un sitio oficial de la tienda, donde los tenis se vendían a menos de 50 pesos mexicanos. Sofía detalló que ella abrió el enlace y realizó el proceso de compra, el cual era bastante similar al de la mayoría de las tiendas en línea.

"Abro el link y habían comentarios de que 'me llegaron en 8 días' y 'neta no lo puedo creer'. Yo dije 'wow, que cool'. Y ahí voy, te pide tu dirección, tus datos. Y la única cosa inteligente que se me ocurrió fue meter mi tarjeta digital (...) no conforme con meterla una vez, no, la metí dos veces. La puse y me salía 'ups, tu pago no fue completado correctamente'. Yo me metía a mi correo y esperaba la guía de envío", detalló Sofía.

Hay varias víctimas de la estafa con tenis gratis

La joven agregó que también fue con su madre, a quien le compartió la presunta promoción. No obstante, la mujer se percató de que podría ser un engaño y se negó a dar los datos de su tarjeta: "mi mamá dijo 'oye hija no crees que es broma, que es mentira'. Obviamente era mentira. No sé qué hacer, ya no sé si me van a hackear la tarjeta. No hice el cargo una vez, hice el cargo dos veces", agregó Sofía en su video viral.

En los comentarios del video, decenas de personas se sumaron para compartir sus testimonios con esta estafa, pues aseguran que ya lleva tiempo existiendo y que utiliza el nombre de marcas famosas para atrapar a las víctimas. El fraude, según exponen, consiste que un usuario dice haber trabajado para la marca y comparte un supuesto enlace secreto en donde, aparentemente, se pueden comprar productos a bajo costo.

¿Cómo es la estafa con ropa o calzado gratis?

Otras personas han comentado haber sido víctimas | TikTok @sofialfi

Las víctimas, atraídas por productos a bajo costo, acceden a la liga y rellenan los campos con su información personal. Además, ingresan los datos de sus tarjetas bancarias para el presunto cobro. Sin embargo, todo esto es un engaño y al compartir esta información sensible, las personas quedan expuestas a que sus cuentas bancarias terminen en ceros, pues los criminales pueden usar esta información para realizar compras, retirar dinero, o más.

"También me siento estafada, vi el mismo link, pero no lo abrí"; "He visto esas estafas con todas las marcas, joyería, celulares, relojes, ropa"; "El próximo mes te harán un cargo de 500 pesos y no vas a poder reclamar porque tu hiciste el primer movimiento, así operan"; "A mi me pasó eso mismo, pero con un joyero de una marca famosa"; "Yo vi una igual, pero con otra marca de tenis", son algunos de los comentarios en redes.

¿Cómo identificar estafas en redes sociales?

Se recomienda no compartir información bancaria en redes sociales | Archivo.

Ante el aumento de estafas a través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha hecho un llamado a las personas para mantenerse alerta y no caer en estos engaños. De acuerdo con la dependencia oficial, la mayoría de fraudes comienzan ofreciendo “regalos gratuitos” o premios falsos; quienes caen en estas mentiras deben llenar formularios de envío, pagar por presuntos envíos, o descargar aplicaciones para cobrar los "premios". No obstante, todo esto es falso y en realidad las personas están entregando su información sensible a criminales.

La Policía Cibernética de la Ciudad de México alerta que la mitad de estas trampas llegan por redes sociales y la otra mitad por mensajería instantánea o videos cortos. Por ello, la recomendación de las autoridades es no confiar en mensajes o enlaces de cuentas desconocidas, revisar bien las direcciones web antes de hacer clic, tener antivirus actualizado y usar contraseñas seguras y distintas en cada cuenta.

Consejos para no caer en estafas en redes sociales

La recomendación es desconfiar de productos gratis | Archivo.

Para evitar estas estafas, las autoridades capitalinas recomiendan a los usuarios de internet seguir estas recomendaciones:

Usar contraseñas seguras y diferentes. Actualizar sistemas y apps. No compartir información sensible. Desconfiar de ofertas exageradas. Revisar si las páginas tienen candado (HTTPS). No usar redes Wi-Fi públicas sin protección. Descargar apps solo de tiendas oficiales. No responder ni hacer clic en correos o mensajes sospechosos. Evitar depósitos anticipados. Verifiques referencias de vendedores. No compartir dados bancarios.

¿Qué hacer si eres víctima de una estafa en redes sociales?

En caso de ser víctima de un fraude, o estafa, es recomendado acudir con instituciones como la CONDUSEF o la Policía Cibernética de tu entidad. En el caso de CDMX, las personas estafadas pueden llamar al 55 5242 5086 o escribir a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. También hay atención vía redes sociales, donde se brinda atención para presentar las denuncias.