Niña de cuatro años resulta herida durante ataque en Papantla donde murieron dos personas

Autoridades de Veracruz integraron una carpeta de investigación tras el ataque armado contra una familia en la comunidad El Aguacate, perteneciente a Papantla, Veracruz, donde murieron dos personas y otras dos resultaron lesionadas, entre ellas una niña de cuatro años.

“Se reportó una agresión con arma de fuego, resultando privadas de la vida dos personas adultas y con lesiones otras dos víctimas, entre ellas una menor de edad cuya identidad se encuentra reservada, quienes reciben atención médica”, se lee en un comunicado.

También se dio a conocer que fiscales, peritos y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, con avances significativos.

Investigan presunto robo

Los cuatro integrantes de esta familia dedicada a la venta de hoja de maíz, mejor conocida como totomoxtle en la región del Totonacapan, fueron atacados a balazos cerca de la carretera federal que conecta a los municipios de Poza Rica de Hidalgo con Papantla.

De acuerdo con los reportes policiacos, dos integrantes de la familia murieron en el lugar y una niña de cuatro años resultó herida de bala. Las víctimas mortales fueron identificadas como Francisco García, de 29 años, y Alejo García, de 33.

Se presume que los agresores les dispararon y posteriormente los despojaron de aproximadamente 150 mil pesos, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía de Veracruz.

Estos hechos provocaron una intensa movilización policiaca en la zona norte de la entidad veracruzana; sin embargo, hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por este crimen.