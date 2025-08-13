Nayarit, referente nacional en salud pública y prosperidad compartida con tecnología médica de última generación

La salud es una prioridad para el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien durante casi cuatro años de su administración ha implementado estrategias para garantizar atención médica de calidad a todas y todos los nayaritas.

Gracias a recursos propios, gestiones estratégicas, donaciones y apoyo del gobierno federal, el mandatario ha logrado equipar hospitales y centros de salud con tecnología de vanguardia que beneficia a la población más vulnerable. Entre los avances más importantes destacan los siguientes:

Acelerador lineal y equipo de radioterapia intracavitaria en el Centro Estatal de Cancerología, que permite tratamientos más rápidos y seguros para pacientes oncológicos.

Tomógrafos de 64 cortes en Rosamorada, Tondoroque y el Centro Estatal de Cancerología, que facilitan diagnósticos precisos sin necesidad de cirugía y con atención gratuita.

Equipos de resonancia magnética y rayos X móvil digital tipo Arco en “C” en hospitales estratégicos, fortaleciendo la capacidad diagnóstica en todo el estado.

Craneotomo eléctrico y resonador de última generación en el Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara” en Tepic, único en Nayarit, con tecnología de inteligencia artificial que reduce el tiempo de exploración y mejora la precisión de los diagnósticos.

El nuevo resonador del Hospital Civil de Tepic, que utiliza inteligencia artificial, reduce los tiempos de exploración y aumenta la precisión diagnóstica para los pacientes. FOTO: gobierno de Nayarit

Impacto real en la salud de la población

La inversión en tecnología médica ha permitido salvar vidas. Un ejemplo claro es el caso de una niña originaria de Tecuala, diagnosticada con un tumor en la base del cráneo que comprometía su respiración y movilidad. Gracias al uso del resonador de última generación, se logró una detección oportuna y la extracción exitosa del tumor, demostrando la importancia de contar con equipos avanzados y personal especializado.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero no solo ha invertido en infraestructura, sino también en la capacitación del personal médico, asegurando que hospitales y centros de salud cuenten con profesionales altamente calificados para ofrecer atención digna, oportuna y gratuita.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha impulsado la modernización de los hospitales estatales con equipos como tomógrafos y resonadores de última generación. FOTO: gobierno de Nayarit

Compromiso con la justicia social en salud

Con estas acciones, la administración estatal refuerza la justicia social en salud, transformando hospitales y centros médicos en espacios modernos que permiten brindar atención pública de máxima calidad. Este esfuerzo confirma que es posible ofrecer servicios médicos eficientes, seguros y accesibles para todos los nayaritas.