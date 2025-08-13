Muere niña que sufría maltrato de su madre pese a ser rescatada; presentaba cuadro de desnutrición aguda | VIDEO

Una menor de edad identificada con las iniciales M. E. M. G., rescatada por autoridades estatales en condiciones de extrema vulnerabilidad, falleció este 13 de agosto pese a recibir atención médica especializada.
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informó que la niña fue localizada con un cuadro de desnutrición aguda, cardiopatía congénita, neumonías de repetición, retraso psicomotor e hipertensión arterial pulmonar, además de un cuadro de reflujo gastroesofágico severo que derivó en neumonía por aspiración e insuficiencia respiratoria aguda.
“El caso refleja un contexto de abandono y maltrato infantil: la menor era producto de un embarazo sin control prenatal, de padres con toxicomanías, sin suplementación de ácido fólico y hierro, y fue víctima de omisión de cuidados”, sostuvo la dependencia en un comunicado de prensa.
En tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género mantenía una carpeta de investigación por violencia intrafamiliar y dictó una medida cautelar de protección, bajo la cual la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennao) la canalizó para atención médica.
Familia recibe acompañamiento integral desde el rescata
Pese a tres ingresos hospitalarios, incluido un procedimiento antirreflujo el pasado 12 de agosto, la menor no resistió. SSO y Prodennao aseguraron su colaboración total en las investigaciones ministeriales y afirmaron que la familia ha recibido acompañamiento integral desde el rescate.
El caso deja en evidencia la tragedia que enfrentan cientos de niñas y niños en Oaxaca, atrapados en un círculo de violencia doméstica, pobreza extrema y fallas en la prevención temprana. En un video grabado por un mototaxista evidencia la brutal violencia de la cual era víctima la menor de edad. IMÁGENES FUERTES se recomienda discreción: