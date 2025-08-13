Muere joven Jaqueline durante cirugía estética en clínica de Monterrey, vendió su carro para costear la operación

Una joven saltillense murió cuando iba a realizarse una cirugía estética en una clínica ubicada en el Edificio Médico de Especialistas en la colonia El Obispado en Monterrey. La joven de 25 años identificada como Jaqueline Yamileth fue canalizada por medio de una financiera denominada Toque Divino que está establecida en la capital de Coahuila y el municipio de Escobedo.

Para costear la operación de Lipoescultura la joven coahuilense vendió su vehículo y de acuerdo a sus familiares, quienes piden justicia, expresaron que Jaqueline Yamileth no presentaba o no tenían conocimiento de alguna enfermedad o comorbilidad que le ocasionará la muerte.

La muerte de la joven se registró la noche de ayer martes, cuando los médicos que realizarían la cirugía la llevaron al Hospital Universitario, donde confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo a las primeras indagatorias el especialista que realizaría la cirugía fue identificado solo como Sergio , quien cerró sus redes sociales, mientras que el anestesiólogo responde al nombre de Julio César quién fue el que traslado a la occisa al nosocomio.

Familiares exigen justicia por la muerte de Jaqueline

FOTO: Especial

Difundieron fotografías de Jaqueline antes de su muerte

En la página de la financiera Toque Divino se ve una imagen de la joven fallecida quien sería la paciente número 973, donde se aprecia que la joven de Saltillo hasta cambio de look antes de acudir a la clínica donde perdió la vida.

El inmueble ubicado en la avenida Hidalgo en la colonia Obispado se encuentra resguardado por agente de la Policía Ministerial, quienes están a la espera de que un Juez de Control le otorgue una Orden de Cateo para comenzar las investigaciones por la muerte de Jaqueline Yamileth N.

edg