Monterrey espera una jornada con hasta 38 grados de temperatura y sin lluvias | PRONÓSTICO 14 DE AGOSTO

Monterrey y su área metropolitana enfrentan este jueves 14 de agosto de 2025 otra jornada bajo el implacable dominio del calor veraniego. Desde hace varios días, la población regiomontana vive sumida en una perpetua canícula, periodo de altas temperaturas y escasas lluvias que caracteriza el último estirón del verano.

Según datos oficiales del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el clima proyectado del 12 al 16 de agosto confirma un patrón persistente: elevadas temperaturas diurnas con mínimas aún altas en las madrugadas; así mismo se espera una jornada con cielo despejado, ambiente bochornoso y sensación térmica elevada.

Por su parte, la calidad del aire se mantiene dentro de rangos aceptables, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reporta niveles óptimos en el área metropolitana. A pesar de que el aire no representa riesgo inmediato, la combinación de calor y humedad aumenta la sensación térmica y exige cuidado extra.

¿Cuál será el CLIMA en Monterrey para el 14 de agosto?

Durante las primeras horas del jueves, Monterrey experimentará un amanecer con temperaturas que descenderán de 27°C a 21°C, bajo un cielo completamente despejado. Este breve respiro térmico se sentirá especialmente entre las 05:00 y las 07:00 horas, antes de que el calor vuelva a intensificarse.

La capital regia alcanzará hasta 37 grados para este jueves.

Fotografía: CONAGUA.

La humedad relativa, aunque moderada en este tramo del día, mantendrá un ambiente bochornoso que podría percibirse más cálido de lo que marquen los termómetros. Según el pronóstico del Gobierno de México y el SMN, no se prevén lluvias matutinas y las condiciones de visibilidad serán óptimas para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la radiación solar.

A partir de las 08:00 y hasta el mediodía el termómetro subirá rápidamente, pasando de 25°C a 32°C, acompañado de cielos despejados y sol radiante. Este aumento acelerado de temperatura es característico del periodo de canícula que vive la región, donde la radiación solar incide de forma directa y prolongada.

El pico de calor se registrará entre las 13:00 y las 16:00 horas, con temperaturas máximas que oscilarán entre 34°C y 36°C, alcanzando los 38°C alrededor de las 16:00 horas. La nubosidad será casi inexistente, con apenas un 2% de cobertura, lo que potenciará la sensación de calor extremo: de la misma forma, la baja humedad y la ausencia de brisas constantes durante este periodo favorecerán un ambiente seco y sofocante.

Esta noche siguen registrándose #DescargasEléctricas en zonas de 20 estados de la República Mexicana, así como en el oeste del #GolfoDeMéxico ?? pic.twitter.com/L5nlcKpqGy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 14, 2025

Hacia la tarde-noche, entre las 17:00 y las 23:00 horas, el descenso térmico será gradual, pasando de 35°C a 27°C, con cielos despejados y una sensación de calor que persistirá debido a la acumulación térmica del día. La nubosidad aumentará ligeramente hasta alcanzar un 14% en la noche, mientras que las rachas de viento disminuirán levemente a 39 km/h y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, apenas en 5%.

Recomendaciones para enfrentar el calor extremo en Monterrey

Ante este contexto climatológico desafiante, autoridades y medios locales coinciden en emitir varias recomendaciones:

Hidratación constante: El calor puede inducir aletargamiento o golpes de calor si no se consume agua con frecuencia.

Indumentaria adecuada: Ropa clara, ligera y de tejidos naturales (algodón, lino), así como el uso de sombreros o gorras y gafas con filtro UV, son esenciales.

Evitar exposición prolongada: Especialmente entre 13:00 y 16:00, cuando el calor es más intenso.

Protección solar: Crema con factor de protección alto para prevenir quemaduras.

Vigilancia del estado médico: Personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas deben prestar especial atención a síntomas como mareos, fatiga o calambres.