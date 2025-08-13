Ministros de la Corte ganarán menos que la presidenta, asegura Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganarán menos que el titular el titular del Ejecutivo Federal con lo que cumplirá con lo que establece la Constitución.
En la conferencia de prensa matutina, cuestionó que el máximo tribunal convocó a una sesión extraordinaria para el 19 de agosto en la que resolverán temas electorales.
“Pues habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria. A lo mejor iban a resolver los impuestos de una persona que debe mucho. Y si no, que digan por qué están llamando a una reunión extraordinaria, porque ayer era la última sesión ya de la corte del pasado vamos a decir”, afirmó.
También criticó que la Corte dejó para el último momento temas electorales, “no podría decidir sobre sí misma supuestamente. Pero no sé si tienen sustento las impugnaciones o no. Lo cierto es que ya se van”.
El 1 de septiembre arranca el nuevo pleno
La titular del Ejecutivo Federal dijo que aunque la Suprema Corte aprobó un alto presupuesto, el 1 de septiembre arranca el nuevo pleno.
“Ah, sí, de presupuesto, no, pues no. Ya viene la nueva Corte, ya no van a ganar tanto, ya van a ganar menos que la presidenta, no pueden ganar más que la presidenta, eso ya lo dice claramente la Constitución. Aprobaron un presupuesto altísimo. Pero, bueno, ya viene la nueva corte. Los tiempos llega aire fresco al Poder Judicial”, recalcó.