Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto: estas son las Líneas con avance lento

Este miércoles 13 de agosto, de acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el avance de los trenes en la Línea 2 es lento en dirección a Cuatro Caminos. Usuarios de redes sociales señalan que hay esperas de hasta 10 minutos en algunas estaciones.

Asimismo, hay algunos internautas señalan que en la estación terminal Pantitlán de la Línea 9 hay humo, así como alta afluencia de usuarios. En horarios de mayor demanda, se implementa el operativo que controla la entrada a los andenes mediante la dosificación de usuarios.

En la cuenta de X @MetroCDMX señalan que en la Línea 2 se realiza una revisión en zona de vías, por lo que la marcha es lenta, pero se espera que a la brevedad se normalice la circulación.

En cuanto a las estaciones de la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, todas se encuentran abiertas; sin embargo, cibernautas reportan retrasos de hasta 10 minutos al igual que en la Línea B.

Avance de las Líneas en el Metro CDMX hoy 13 de agosto

De acuerdo con el último reporte sobre el avance de los trenes en la Red del Metro, publicado a las 7:03 horas, los tiempos de recorrido aproximados son los siguientes; sin embargo, recuerda que estos pueden cambiar ante algún imprevisto:

Línea 1: 5 minutos

Línea 2: 6 minutos

Línea 3: 5 minutos

Línea 4: 4 minutos

Línea 5: 6 minutos

Línea 6: 5 minutos

Línea 7: 5 minutos

Línea 8: 5 minutos

Línea 9: 6 minutos

Línea A: 6 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 5 minutos

Metrobús CDMX: estas son las líneas con retrasos hoy miércoles 13 de agosto

En este medio de transporte, se reportan retrasos en la Línea 3, que va desde Tenayuca hasta Pueblo Santa Cruz Atoyac, algunos usuarios de redes sociales aseguran que la estación Júpiter ya se encuentra saturada.

Los horarios de servicio del Metrobús de la Ciudad de México son de lunes a sábado de 4:30 a 00:00 horas, y los domingos y días festivos de 5:00 a 00:00 horas. Cuenta con siete líneas que actualmente operan con normalidad:

Línea 1: Indios Verdes - Caminero

Línea 2: Chapultepec - Velódromo

Línea 3: Tenayuca - Etiopía

Línea 4: Buenavista - San Lázaro (y ruta al AICM)

Línea 5: Río de los Remedios - Prepa 1

Línea 6: El Rosario - Villa de Aragón

Línea 7: Indios Verdes - Campo Marte

¿Cuáles son los horarios de servicio del Metro de la CDMX?

Uno de los medios de transporte más importantes en la Ciudad de México, es el Metro, el cual cuenta con una red subterránea que opera con 12 líneas diariamente en un horario de: 5:00 a 00:00 horas, los sábados de 6:00 a 00:00 horas y los domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas.

En temporada de lluvias suele implementarse la marcha de seguridad, es decir, los operadores deben reducir la velocidad a la mitad, tanto en sus líneas superficiales como en las elevadas, lo que hace que los tiempos de recorrido se dupliquen.

Según información del STC Metro, la velocidad máxima de un tren es de hasta 80 kilómetros por hora, pero cuando hay lluvia es de hasta 35 km/h, para que el operador tenga mayor control de la unidad.

Metro CDMX: ¿cuáles son las estaciones que se encuentran cerradas hoy 13 de agosto?

Actualmente, de las 12 Líneas del Metro, sólo la rosa que va de Pantitlán a Observatorio mantiene cerradas tres de sus estaciones, se trata de Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio; sin embargo se ofrece apoyo de unidades de RTP. Esto quiere decir que el tramo de Pantitlán a Chapultepec funciona con normalidad en ambos sentidos.

Esto se debe a los trabajos de remodelación y conexiones que se tienen previstas hacer con otras líneas y otras obras como el Tren Interurbano México-Toluca.