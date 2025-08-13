Martí Batres anuncia inicio de obras del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Oaxaca

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó el inicio de obra de construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del organismo en Oaxaca, para derechohabientes de la entidad, así como de Puebla, Veracruz y Chiapas.

Ya comenzamos las obras para la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Para empezar, se está haciendo la traza de la huella donde van a estar ubicados los edificios, se está haciendo el despalme y consecuentemente también se está trabajando la limpieza del terreno para comenzar las terracerías y construir las plataformas donde estarán ubicados los edificios que van a componer este enorme Hospital Regional en Oaxaca. Comenzamos las obras y nos da mucho gusto comunicárselos”, compartió Batres en sus redes sociales.

Con una inversión de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos (mdp), esta unidad de tercer nivel sustituirá al Hospital Regional “Presidente Benito Juárez”. El proyecto contempla una superficie de construcción de 51 mil metros cuadrados (m²), dentro de un terreno de más de 108 mil metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 17 de la Autopista Tehuacán-Oaxaca, en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, a solo cuatro minutos del entronque con la ciudad.

Construcción del nuevo HRAE de Oaxaca es parte de las acciones que se llevan a cabo en el Segundo Piso de 4T

Para fortalecer la infraestructura de salud pública de la región del sureste del país, el nuevo complejo hospitalario contará con 250 camas censables, 43 consultorios de 36 especialidades y un helipuerto. Dispondrá de equipamiento de alta gama, por ejemplo, un acelerador lineal, angiógrafo, cámara de centelleo, neuronavegador y equipo de resonancia magnética.

Además, contará con unidad de radioterapia y otra quirúrgica con 10 quirófanos, centro oncológico, salas de hemodiálisis, diálisis y hemodinamia, unidad de trasplantes, medicina nuclear, así como área de rayos X y mastografía. La construcción del nuevo HRAE de Oaxaca forma parte de las acciones que se llevan a cabo en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar el acceso a servicios médicos especializados y de calidad para la población

El espacio fue expropiado por el gobierno estatal en favor del ISSSTE y cuenta con permiso de construcción de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual contribuyó a agilizar los trabajos, luego de que el pasado 18 de junio iniciaran los estudios de suelo del predio.