Los 26 extraditados mantenían operaciones criminales desde Centros Penitenciarios, señala Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que los 26 extraditados a Estados Unidos mantenían operaciones criminales desde distintos centros penitenciarios.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el secretario de seguridad Omar García Harfuch informó que los extraditados contaban con amparos que les permitían que no fueran trasladados a centros penitenciarios de alta seguridad.

Como parte de las acciones para garantizar la Seguridad Nacional y proteger a la ciudadanía, en coordinación, cooperación y respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el Gobierno de Estados Unidos, las instituciones que integran el @GabSeguridadMx realizaron el… pic.twitter.com/8sMyq2cksV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 13, 2025

Detalló que los 26 extraditados coordinaban delitos de extorsión, secuestro y tráfico de droga desde los centros penitenciarios utilizando las visitas familiares para estas operaciones.

“Estos delincuentes de alto perfil que aún privados de su libertad continuaban coordinado actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos; sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios, y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, explicó.

Detalló que los 26 extraditados coordinaban delitos de extorsión, secuestro y tráfico de droga. Foto: Cuartoscuro

Poder Judicial otorgó amparos que les permitían operar desde centros penitenciarios

Omar García Harfuch señaló que el Poder Judicial otorgó amparos y resoluciones que les permitían seguir operando desde los centros penitenciarios.

“Muchos de ellos se habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad (....) resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas, o incluso un riesgo legales que buscaban su liberación anticipada”, precisó.

El funcionario de seguridad aclaró que ninguno de los 26 extraditados podrá ser condenado a pena de muerte, al igual que los 29 extraditados en febrero pasados entre ellos Rafael Caro Quintero.

Cinco extraditados fueron enviados a San Diego, California; 6 a Phoenix, Arizona; 8 a White Plaians, Nueva York; uno a John F. Kennedy, Nueva York; 6 a Dulies, Virginia.