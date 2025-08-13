Lorena de la Garza llama a cuidar Monterrey

Monterrey vivió esta tarde un momento de claridad política, fuerza ciudadana y emoción colectiva. Frente a más de mil asistentes que las arroparon con aplausos, la diputada local Lorena de la Garza y la diputada federal Anita González quienes presentaron en conjunto sus Informes de Actividades Legislativas, bajo un mismo espíritu de compromiso con las familias regias.

En un evento ciudadano con nutrida asistencia se reunieron en el evento habitantes de todo el municipio, representantes de organizaciones de la sociedad civil, personalidades del PRI y del PAN, vecinos, empresarios, mujeres, líderes sociales, y juventudes.

Desde un escenario rodeado de quienes impulsan el desarrollo de la ciudad, Lorena presentó más que un informe: una visión de ciudad, una promesa de liderazgo distinto y una ruta clara hacia un mejor futuro para las familias, que ya comenzó a construir desde el Congreso de Nuevo León.

El alcalde Adrián de la Garza reconoció el trabajo de las diputadas, destacando su labor incansable en las calles y desde el Congreso para beneficio de los ciudadanos. FOTO: Gobierno de Monterrey

Adrián de la Garza respalda a diputadas: "Nos la hemos partido en la calle por los vecinos"

En su mensaje, la legisladora local destacó avances tangibles en este primer año: más de 7 mil becas entregadas para que jóvenes y adultos continúen sus estudios; iniciativas de salud, brigadas médicas y entrega de medicamentos a más de 400 familias; reforma para agilizar la movilidad con la ley conocida como “choquecitos”; Ley de Pronto Pago para apoyar a las MIPYMES locales; propuesta para instalar videovigilancia en escuelas públicas, protegiendo a niñas, niños y maestros; y una gestión de recursos, en equipo, para lograr el presupuesto más alto en la historia de Nuevo León, destinado a salud, movilidad, seguridad y programas sociales.

El evento contó con la presencia del alcalde Adrián de la Garza, quien subió al escenario para reconocer el trabajo de las legisladoras: “Lore y Anita han hecho un trabajo incansable, nos la hemos partido en la calle con el equipo, delante de todos los vecinos y las vecinas del distrito, quiero felicitarlas por todo el trabajo que han hecho ¡muchas felicidades!” afirmó.

Al cierre, Lorena reafirmó su motivación: “Lo que me mueve es cuidar a Monterrey y a las familias que compartimos el sueño regio con el que crecimos. Esta ciudad nos ha dado trabajo, familia y oportunidades para salir adelante con base en el esfuerzo diario”.

Con un mensaje cargado de cercanía, resultados y visión de futuro, Lorena de la Garza dejó claro que Monterrey lo cuidamos juntos… y que lo mejor está por venir.