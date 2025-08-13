¿Lloverá en Baja California este jueves 14 de agosto? Pronóstico del clima

México se prepara para un jueves marcado por intensas lluvias y temperaturas extremas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y ondas tropicales, generará condiciones adversas en gran parte del territorio.

En el noroeste, estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit enfrentarán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo. Baja California Sur también registrará chubascos fuertes, mientras que Baja California solo verá lluvias aisladas.

El Pacífico Centro y Sur, incluyendo Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, experimentarán precipitaciones similares, con riesgos de inundaciones y deslaves.

El centro del país, como el Valle de México, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, verá lluvias muy fuertes, con potencial de encharcamientos y reducción de visibilidad en carreteras. En el noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán chubascos, y el sureste, con Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, enfrentará lluvias fuertes a intensas.

Temperaturas máximas superarán los 45 °C en el noreste de Baja California, y llegarán a 40-45 °C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el Pacífico y sureste, oscilarán entre 35-40 °C. Mínimas de 0-5 °C se esperan en sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos fuertes (50-70 km/h) azotarán el Golfo de California, Sonora y otras regiones, con posibles tolvaneras y caídas de árboles. Oleaje de 1-2 metros afectará costas del Pacífico.

¿Cuál será el clima en Baja California este jueves 14 de agosto?

Las altas temperaturas pueden afectar tu salud en muy poco tiempo. Reconocer las señales de alerta te ayudará para actuar a tiempo y evitar complicaciones.

Baja California enfrentará un jueves de contrastes climáticos el 14 de agosto de 2025, con énfasis en temperaturas extremas y condiciones mayormente secas. El pronóstico del SMN destaca un ambiente predominantemente cálido a extremadamente caluroso, con mínimas precipitaciones y vientos que podrían generar tolvaneras.

Por la mañana, el cielo presentará nubes dispersas, con bancos de niebla en la costa occidental, creando un ambiente cálido en general y templado en las sierras. Las temperaturas mínimas no bajarán drásticamente, manteniéndose por encima de los 5 °C en la mayoría de las zonas, aunque frescas en elevaciones altas.

Hacia la tarde, el cielo se tornará medio nublado a nublado en algunas áreas, pero las lluvias serán aisladas, con acumulaciones mínimas de 0.1 a 5 mm, insuficientes para aliviar la sequedad pero suficientes para generar encharcamientos localizados en zonas urbanas como Tijuana o Mexicali.

El calor será el protagonista principal, especialmente en el noreste del estado, donde las máximas superarán los 45 °C, clasificándose como extremadamente caluroso. En ciudades como Mexicali y San Felipe, se esperan picos de 42-45 °C, agravados por la baja humedad y exposición solar.

Otras áreas, como Ensenada y Rosarito, verán máximas de 30-35 °C, más moderadas cerca de la costa. Este calor intenso se debe al monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica regional, que favorecen condiciones áridas en el norte peninsular.

Vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, soplarán en la región, particularmente en el Golfo de California adyacente, donde podrían alcanzar 50-70 km/h. Estas rachas originarán tolvaneras (tormentas de polvo) en áreas desérticas y costeras.

¿Cómo protegerse del clima extremo en Baja California este 14 de agosto?

Protégete del calor en Baja California. Foto: El Heraldo de México / Freepik y Gobierno de Baja California

Autoridades estatales recomiendan hidratación constante, evitar exposición solar prolongada y precaución al conducir por polvo y niebla.

Hidratación constante, bebiendo al menos 3 litros de agua al día, especialmente en el noreste donde temperaturas superarán 45 °C.

Evite actividades al aire libre entre las 11:00 y 16:00 horas, use ropa ligera, protector solar y sombreros en ciudades como Mexicali y Tijuana.

Para tolvaneras causadas por rachas de 40-60 km/h, conduzca con luces encendidas y reduzca velocidad en carreteras.

En costas, como Ensenada, respete alertas de oleaje (1-2 metros) y no nade en playas con corrientes fuertes.

Aunque las lluvias son mínimas (0.1-5 mm), manténgase alerta ante posibles encharcamientos.

Personas vulnerables, como ancianos y niños, deben permanecer en interiores frescos.

Monitoree actualizaciones en @conagua_clima y atienda las indicaciones en caso de cualquier incidencia.