Las lluvias no dejaron inundaciones en la alcaldía Iztapalapa: Aleida Alavez

Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, señaló que las recientes lluvias dejaron encharcamientos en la Unidad Vicente Guerrero, La Balvanera y Ejército de Oriente, pero aclaró que no fueron inundaciones y que ya se atendieron.

“Nada que no hayamos podido atender, todo bien hasta ahorita, no han sido inundaciones, ha sido agua que sube como a 25 o 30 centímetros, ha dañado solamente vialidades pero ahí hemos estado procurando que el agua fluya”, precisó Aleida Alavez.

#HorizonteH | En entrevista, la alcaldesa de Iztapalapa Aleida Alavez (@ALEIDAALAVEZ) nos habló sobre los daños que han generado las lluvias en la región y sobre las inundaciones que se aproximan en la capital.



En entrevista con Héctor Jiménez Landín para Horizonte H de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, relató que Iztapalapa tiene zonas donde están en un hundimiento muy pronunciado entre ellas Ejército de Oriente y que además no cuentan con un drenaje profundo para toda la zona oriente lo cual complica.

“Yo soy de la reflexión de que en lugar de llevar agua de lluvia al drenaje tenemos que ya encontrar un nuevo mecanismo hacía usar más la inversión pública en detener el agua en el suelo de la ciudad, que tengamos más infiltración y captación de agua de lluvia eso ayudaría mucho para recuperar a los mantos acuíferos”, señaló Aleida Alavez.

Dijo que eso ayudará a humedecer el suelo porque lo requiere la situación geológica geográfica en términos de la composición del suelo que se tiene en Iztapalapa y añadió “tenemos un suelo deshidratado, esas son las medidas que creo más urgentes”.