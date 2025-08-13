La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum | EN VIVO hoy miércoles 13 de agosto

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta este miércoles 13 de agosto la Mañanera del Pueblo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, donde aborda temas de la agenda nacional. En esta ocasión se presenta la sección “El Detector de Mentiras”.

La jefa del Ejecutivo informó que presentarán avances de dos proyectos sobre investigación y desarrollo tecnológico que forman parte de los 100 puntos con el compromiso con el Pueblo de México. Asimismo indicó que hay desarrollo en el taller del diseño de semiconductores.

Uno de los proyectos se llama Kutsari, enfocada en la soberanía de la construcción de semiconductores. Edmundo Antonio Gutiérrez, coordinador nacional del Proyecto de Semiconductores y director general de Innovación Bienestar de México, informó que en Puebla están listos para inaugurar el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores.

El director general de Innovación Bienestar de México, agregó que en Jalisco están listos para iniciar operaciones en las instalaciones de Cinvestav-Guadalajara, mientras que en Sonora hay un convenio firmado con el estado para instalar la unidad en la Universidad de Sonora en Hermosillo.

El segundo proyecto se trata del Proyecto Olinia para la fabricación de un automóvil eléctrico al alcance de todas las personas.