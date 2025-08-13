Javier Laynez Potisek califica de “error histórico” la reforma que recorta su mandato en la Suprema Corte

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, afirmó que la reforma que reducirá su periodo y el de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación es un “retroceso brutal” y un “error histórico” sin precedente en México ni en el mundo.

En entrevista con Oscar Mario Beteta, en Heraldo Radio, Laynez Potisek reconoció que nunca imaginó concluir su mandato el próximo 1 de septiembre, pues el plazo estaba establecido en la Constitución y “era impensable que pudiera reducirse o suprimirse”.

Señaló que la reforma fue posible únicamente gracias a la mayoría calificada en el Congreso, y la comparó con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ministro sostuvo que la decisión tuvo un componente político: “Creo que fue casi personal del expresidente (Andrés Manuel López Obrador) contra la Suprema Corte, que consideraba un obstáculo para la implementación de su programa de gobierno”, afirmó Javier Laynez.

"La reforma parte de una percepción, inducida, de que todo es corrupción y nepotismo”. Foto: Cuartoscuro

Un daño profundo a la impartición de justicia

Javier Laynez subrayó que los poderes judiciales no deben sujetarse a reglas o ideologías políticas, sino cumplir una misión constitucional. Alertó que la reforma implica la pérdida de décadas de experiencia de jueces y magistrados a nivel federal y local, lo que representa un daño profundo a la impartición de justicia.

No veo en la historia reciente un caso en el que se haya decidido tirar a la basura toda esa experiencia acumulada para sustituirla por un sistema de elección como si fueran representantes populares”, advirtió Javier Laynez

El ministro cuestionó que la modificación se haya impulsado sin un diagnóstico que justificara su magnitud:

No hay antecedente en el mundo de un cambio así. Ni siquiera se planteó como programa piloto. La reforma parte de una percepción, inducida, de que todo es corrupción y nepotismo”, señaló.

Laynez concluyó que la medida no sólo afecta a la Suprema Corte, sino a todo el Poder Judicial, y reiteró que se trata de una estrategia equivocada que vulnera la independencia judicial y el Estado de derecho.